الكاتب الإماراتي علي عبيد الهاملي يطلق مجموعة قصصية جديدة عن دائرة الثقافة في الشارقة، تستعيد ذاكرة الإمارات وتوثق تطور القصة القصيرة في البلاد.

أصدر الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي ، مجموعة قصصية جديدة بعنوان " فنجان آخر من القهوة"، عن دائرة الثقافة في الشارقة. تُعد هذه المجموعة أول أعماله الأدبية القصصية المنشورة، حيث كان معروفًا سابقًا بعموده الصحفي الأسبوعي في صحيفة "البيان"، وبمناصبه الإدارية في قطاع الإعلام.

توثيق تاريخ القصة القصيرة الإماراتية

يحرص علي عبيد الهاملي في ختام هذا العمل الأدبي على نشر أربع قصص قصيرة كُتبت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، مما يثبت ريادة الكاتب في مجال القصة القصيرة بالإمارات. وقد أعاد نشر هذه النصوص القديمة بغرض التوثيق لنشأة الفن القصصي في الدولة، ولا سيما قصة "ضحية الطمع" التي تؤرخ لبدايات هذاGenre إلى جانب قصص زملائه.

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تأتي هذه الإصدارات كإتمام لدائرة إبداعية بدأها الهاملي بإصدار روايته "دوائر النمل" في العام الماضي، مما يعكس تجدده للتعلق بالفن السردي بعد انصرافه السابق عن القصة لصالح المهام الصحفية والإدارية التي شغلها كرئيس لمركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام ومدير عام تلفزيون الإمارات.

تجارب متداخلة بين الماضي والحاضر

تضم المجموعة خمس عشرة قصة قصيرة جديدة، وتدور أحداثها في مواقع جغرافية متنوعة تشمل "بحيرة ليمان" في سويسرا، و"شفشاون" في المغرب، و"شميلا" في شمال الهند، مع تركيز معظم الأحداث على مدينة دبي بالإمارات.

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تتنوع الأزمنة في القصص بين الماضي البعيد والحديث، حيث تبرز قصة "أحلام المنامة" كنموذج لأدب الذاكرة. تروي القصة حياة طفل في السادسة من عمره في ستينيات القرن الماضي، مستخدمة تقنية التناوب الزمني بين طفولة الكاتب وحاضر أبنائه الذين انصرفوا للعب بالتكنولوجيا.

توثق القصة مفردات العمارة التقليدية مثل العريش والمنامة، وأدوات النوم كالمطرح والشادر، بالإضافة إلى المأكولات الشعبية والمطوّعة، لتصبح وثيقة اجتماعية تحفظ التراث أمام التغيرات العمرانية السريعة التي غيّرت المشاهد الطبيعية.

الصراع النفسي في "فنجان آخر من القهوة"

تستكشف القصة الرئيسية للمجموعة، التي تحمل اسمها، الصراع النفسي المرتبط بالحرمان من الذرية في بيئة تقليدية. يتناول النص قصة الشخصية الرئيسية "راشد" الذي يخشى من اتهامه بالعقم وعدم القدرة على إكمال النسل، مما يدفعه للبحث عن حلول خارج إطار زواجه من زوجته حصة طوال 35 عامًا.

تبلغ القصة ذروتها الدرامية من خلال رد فعل صامت للزوجة حصة، حين تشرب الفنجان الثاني من القهوة بدلاً من تقديمه لزوجها، مما يرمز لبدء مرحلة من الاستقلال النفسي والتمرد الصامت بعد قرار زوجها بالتخلي عنها.

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يوظف الكاتب علي عبيد الهاملي مفردات تراثية بحرية دقيقة مثل القراقير والفنر والجاز، مدعومة بهوامش تفسيرية، مما يمنح النص هوية محلية أصيلة دون تعقيد السرد، ليجمع بين الدقة التاريخية والبعد الإنساني في إطار أدبي متميز.