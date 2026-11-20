دراسة جديدة في مجلة نيتشر تكشف أن المسام النووية تحافظ على سيولتها عبر الغلكزة، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم ألزهايمر وباركنسون.

أعلن فريق بحثي دولي عن اكتشاف علمي دقيق يوضح الآلية التي تحافظ بها الخلايا على مرونة " المسام النووية"، وهي البوابات المجهرية المسؤولة عن حماية المادة الوراثية وتنظيم تدفق الجزيئات. جاء هذا الكشف في دراسة نشرتها مجلة " نيتشر" بتاريخ 11 نوفمبر 2026، مما يجيب على لغز طويل الأمد في بيولوجيا الخلية.

طبيعة المسام النووية السائلة والمرنة

تُعد المسام النووية فتحات دقيقة في الغشاء المحيط بنواة الخلية، تسمح بمرور جزيئات محددة وتمنع أخرى لضمان سلامة الجينوم. أثبتت التجارب التي استمرت ساعتين أن البروتينات داخل هذه المسام تتحرك بسرعة وباستمرار، مما يؤكد طبيعتها السائلة والمرنة وليس الصلبة.

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وسبق أن أشارت دراسات على بروتينات معزولة خارج الخلايا إلى تحللها إلى مواد هلامية أو ترسبات صلبة. لكن الرصد داخل الخلايا الحية أظهر سلوكا مختلفا تماما، حيث تظل هذه البوابات نشطة وقابلة للحركة بشكل دائم.

دور الغلكزة ومستقبلات النقل

حدد الباحثون عاملين أساسيين يمنعان البروتينات من التكتل والتصلب داخل المسام. الأول هو "مستقبلات النقل" التي تسهل عبور الجزيئات، والثاني هو عملية "الغلكزة" التي ترتبط فيها مجموعات سكرية بالبروتينات.

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تعمل هذه السكريات على الحد من التصاق البروتينات ببعضها البعض بشكل مفرط. عند إضافة هذين العنصرين إلى النموذج المخبري، استعادت البروتينات حركة ومرونة تشبه الرصد داخل الخلايا الحية، مما يفسر الحفاظ على سيولة الحاجز النووي.

محاكاة حاسوبية متطورة

عكس الأنابيب التقليدية حيث تتدفق السوائل في الوسط، تعبر الجزيئات المسام النووية بمحاذاة جدرانها الداخلية. استخدم الفريق نموذج محاكاة حاسوبيا متقدما استند إلى الحاسوب العملاق "جوبيتر" في مركز يوليش للأبحاث بألمانيا.

أظهرت المحاكاة أن هذا المسار ناتج عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحاجز البروتيني، دون الحاجة لوجود عائق في الوسط. استخدم فريق من جامعة يوهانس غوتنبرغ ومعهد ماكس بلانك للفيزياء الحيوية بألمانيا أصباغا فلورية لتتبع هذه الحركة.

آفاق علاجية للأمراض التنكسية

يرى الباحثون أن هذه النتائج توفر فهما أعمق لكيفية حفاظ المسام على مرونتها، مما قد يساعد في دراسة أسباب تحول بعض البروتينات إلى تجمعات صلبة. ترتبط هذه الظاهرة بأمراض تنكسية عصبية مثل ألزهايمر وباركنسون.

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تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لا تثبت وجود علاج فوري، لكنها تقدم معرفة جديدة بالآليات الخلوية. قد تسهم هذه المعرفة مستقبلا في فهم أفضل لتطور هذه الأمراض وكيفية التدخل في مساراتها البيولوجية الدقيقة.