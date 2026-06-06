علماء إيطاليون ينجحون في خبز خبز بخميرة من مومياء "أوتزي" عمرها 5300 عام

استخدم باحثون إيطاليون خميرة حية مستخلصة من المومياء القديمة أوتزي لصنع خبز، في تجربة تسلط الضوء على قدرة الكائنات الدقيقة على البقاء لآلاف السنين في الظروف الباردة.

نجح فريق من العلماء الإيطاليين التابعين لمعهد دراسات المومياء في مركز يوراك للأبحاث في achievement مذهل يتمثل في إنتاج رغيف خبز باستخدام خميرة حية تم استخراجها من المومياء الشهيرة أوتزي التي يعود عمرها إلى حوالي 5300 عام .

هذه المومياء، التي اكتُشفت عام 1991 متجمدة في جليد جبال الألب بالقرب من الحدود الإيطالية النمساوية، تُعتبر واحدة من أبرز الاكتشافات الأثرية التي سلطت الضوء على حياة الأوروبيين في عصور ما قبل التاريخ. خلال دراسة حديثة للكائنات الدقيقة المحفوظة داخل بقايا أوتزي وعلى سطح جسده، تمكن الباحثون من عزل سلالات خميرة حية واستخدامها في تحضير عجين مخمر ارتفع بشكل طبيعي خلال 24 ساعة.

وعلق الدكتور محمد سرحان، عالم الأحياء الدقيقة في المعهد، على التجربة بقوله: "حصلنا في النهاية على عجينة طبيعية تماماً، وارتفعت كما تفعل الخميرة العادية. وأنتجت عجيناً جيداً بالفعل". وأضاف سرحان أن "لم أخبز خبزاً من قبل، وكان ذلك واضحاً في النتيجة، لكنها كانت تجربتنا الأولى وما زال أمامنا الكثير لتحسينه". يشير الباحثون إلى أن هذه الخمائر ربما دخلت جسم أوتزي بعد وفاته بفترة قصيرة، لأنها لا تنجو إلا في البيئات الباردة، وهو ما أكدته التحليلات الجينية.

تظل مومياء أوتزي محط اهتمام عالمي، فه تحمل أقدم الوشوم المعروفة في التاريخ -ما مجموعه 61 علامة- وتشير الأدلة إلى أنها تعرضت للقتل بسهم أصاب ظهرها، مما يجعلها واحدة من أقدم جرائم القتل الموثقة في التاريخ البشري





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