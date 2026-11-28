دراسة علمية تحسم جدلا عمره 150 عاما بشأن عقارب البراري العظيمة التي عاشت قبل 415 مليون سنة وبلغ طولها أكثر من متر واحد في بريطانيا القديمة.

أكد علماء الحفريات أخيراً هوية كائن "بريآركتوروس جيغاس" الذي عاش قبل 415 مليون سنة، معللين أن هذا الكائن كان في الحقيقة من العقارب الحقيقية العملاقة. نشرت الدراسة في مجلة Palaeontology حلاً نهائياً لنزاع استمر لأكثر من 150 عاماً حول طبيعة هذا النوع المنقرض الذي سيطر على بيئته في مناطق بريطانيا الحالية. يُعتقد أن هذا المفترس كان أكبر عقرب عاش على الإطلاق، حيث تجول في السهول الفيضية خلال العصر الديفوني مستخدماً مخالبه القوية والهيبة لاستئثاره بالمنطقة.

أبعاد العقرب العملاق ومقارنته بالأنواع الحديثة

يتميز هذا النوع المنقرض بمخالب ضخمة بلغ طولها نحو 16 سنتيمتراً، وهي ميزة تزيد أكثر من أربعة أضعاف طول مخالب العقرب الهندي العملاق للغابات. يُعد العقرب الهندي العملاق للغابات من أكبر أنواع العقارب الحية المعروفة حالياً، مما يجعل أبعاد "بريآركتوروس جيغاس" أكثر إثارة للدهشة. رغم عدم العثور على هيكل أحفوري كامل يحدد أبعاده بدقة مطلقة، تشير التقديرات إلى أن طوله الإجمالي ربما تجاوز المتر الواحد. هذا الحجم الهائل يضاهي حجم طفل صغير، مما يجعله عملاقاً مقارنة بالعقارب المعاصرة أو أي مفترس صغير في بيئته الأصلية.

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آليات التواصل والصيد في العصر الديفوني

لم يقتصر التميز الخاص بالعقرب العملاق على الحجم الضخم، إذ كشفت الحفريات عن وجود نتوءات دقيقة ومتوازية على أجزاء من جسمه. يرجح العلماء أن هذا الكائن كان يستخدم هذه النتوءات لإصدار أصوات ناتجة عن احتكاكها ببعضها البعض. هذه الآلية تشبه إلى حد كبير آليات إصدار الأصوات التي تستخدمها بعض أنواع العقارب الحديثة للتواصل أو التحذير. ساعدت مخالبه القوية والمطورة على الإمساك بالفرائس والسيطرة عليها بفعالية عالية. لا تزال طبيعة غذائه وأنواع الكائنات الدقيقة التي كان يصطادها غير معروفة بصورة قاطعة للباحثين حتى الآن.

التكيف مع البيئات المائية والبرية

تشير الحفريات المكتشفة في ويلز إلى امتلاك العقرب العملاق امتدادات تشبه الصفائح على جانبي جسمه. هذه التراكيب تحمل أوجه شبه واضحة مع أجزاء تشريحية موجودة لدى بعض القشريات المائية مثل الكركند وسرطان البحر. يرى الباحثون أن هذه الخصائص التشريحية ربما ساعدته على التكيف مع البيئة المائية بشكل أفضل من اليابسة. توفر هذه الامتدادات قوة طفو تدعم جسمه الضخم، وتخفف بشكل كبير من تأثير وزنه أثناء الحركة في الماء. يفتح هذا الاحتمال الباب أمام فرضية علمية جديدة مفادها أن العقرب العملاق كان قادراً على استغلال كل من البيئتين البرية والمائية بنجاح.

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جذور الجدل العلمي وتطور التصنيف

تعود أولى الدراسات المتعلقة بهذا الكائن الغامض إلى عام 1870 ميلادية. في ذلك الوقت، اعتقد عالم الحفريات البريطاني هنري وودوارد أنه قريب عملاق لقمل الخشب، مما أدى إلى تصنيف خاطئ طويل الأمد. تغيرت تصنيفاته العلمية عدة مرات عبر العقود التالية بسبب صعوبة العثور على أدلة قاطعة. حُسم هذا الجدل العلمي الطويل أخيراً بعدما أعاد الباحثون فحص حفرياته بعناية فائقة باستخدام تقنية التصوير المقطعي المحوسب. قارن الخبراء النتائج مع أحفورة عقرب قديم اكتُشفت في كندا، عاش قبل نحو 430 مليون سنة.

دور ريتشارد هوارد والظروف البيئية للنمو

يرجح الباحثون أن الحجم الاستثنائي لهذا العقرب كان مرتبطاً بشكل مباشر بالظروف البيئية الفريدة التي سادت الأرض قبل مئات الملايين من السنين. في تلك الحقبة، كانت الحياة البرية لا تزال في مراحل تطورها المبكرة ولم تكن المفترسات الكبيرة قد انتشرت على اليابسة بشكل واسع. حسب ريتشارد هوارد، الباحث في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، فإن غياب المنافسة مع الحيوانات المفارسة الضخمة أتاح لهذه الكائنات فرصة النمو إلى أحجام غير مسبوقة. سمح هذا الفراغ البيئي للعقرب باستغلال موارد غذائية لم تكن تتنافس عليها كائنات أخرى مماثلة.

تحديات البقاء ومستقبل البحث العلمي

تثير ضخامة جسم هذا الكائن تساؤلات حول قدرته على الحصول على الغذاء الكافي لتلبية احتياجاته الأيضية. الكائنات البرية الصغيرة آنذاك ربما لم تكن توفر الاحتياجات الغذائية اللازمة لمثل هذا العملاق، مما دفع العلماء إلى طرح احتمال اعتماده على الصيد في البيئات المائية. لا يزال الموعد الدقيق لانقراض هذا المفترس العملاق مجهولاً تماماً حتى الآن. يأمل العلماء في العثور على حفريات إضافية في المستقبل لتكشف أبعاده الدقيقة وطبيعة غذائه. تهدف هذه الدراسات اللاحقة إلى توضيح كيف استطاع العيش بهذا الحجم الهائل في عالم سبق ظهور الغابات الأولى.