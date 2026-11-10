علماء صينيون يحطمون رقماً قياسياً عالمياً في البرودة المطلقة على متن تيانغونغ

باحثون في محطة تيانغونغ يحققون درجة حرارة 9.7 بيكوكلفن، متفوقين على الفضاء الكوني، مما يفتح آفاقاً جديدة للفيزياء الكمومية والقياسات الدقيقة.

حقق علماء في جمهورية الصين الشعبية إنجازاً علمياً استثنائياً بتسجيل أدنى درجة حرارة تم قياسها على الإطلاق، حيث نجحوا في تبريد سحابة ذرية لتصل إلى مكافئ درجة حرارة قدره 9.7 بيكوكلفن، وهو ما يساوي 0.0000000000097 كلفن. تم هذا الإنجاز الفذ على متن محطة الفضاء الصينية " تيانغونغ" التي تدور حول الأرض، مما يضع هذه التجربة في طليبة الاكتشافات العلمية الحديثة.

تفوق على برودة الفضاء بـ280 مليار مرة

وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "Science"، فإن درجة الحرارة التي وصل إليها الفريق البحثي تقل عن متوسط درجة حرارة الفضاء الخارجي، والتي تبلغ نحو 2.7 كلفن أو سالب 270.45 درجة مئوية، بمقدار يصل إلى 280 مليار مرة. يمثل هذا التبريد الشديد تقدماً هائلاً في السعي العلمي للاقتراب من الصفر المطلق، وهو أدنى درجة حرارة نظرية ممكنة وتبلغ صفر كلفن أو سالب 273.15 درجة مئوية.

Also read دراسة جديدة: زيادة كبيرة مرتقبة بوفيات السكتة الدماغية عالمياً

استخدام الجاذبية الصغرى لتحدي الصفر المطلق

يعتبر الصفر المطلق نقطة مرجعية في الفيزياء حيث تصل الطاقة الحرارية إلى حدها الأدنى، لكن قوانين الفيزياء تجعل الوصول الفعلي إليها مستحيلاً، إذ تزداد صعوبة التخلص من الطاقة المتبقية كلما اقتربت المادة من هذه الحدود. تم اختيار الفضاء لإجراء التجربة خصيصاً للتغلب على تحدي الجاذبية الأرضية، التي تؤثر على حركة الذرات وتحد من كفاءة تقنيات التبريد التقليدية على سطح الأرض.

قيادات علمية وتقنية التبريد التبخيري

قاد هذه التجربة العلماء فيزيائيو جامعة بكين شياوجي تشو والشوتسونغ تشين، بالاشتراك مع ويبياو تشين من الأكاديمية الصينية للعلوم، مستفيدين من بيئة الجاذبية الصغرى المستمرة في المحطة. بدأ الفريق باستخدام ذرات الروبيديوم-87، وهي نظير مثالي لعمليات التبريد بالليزر، وحصر الذرات في مصيدة ضوئية قبل تطبيق تقنية التبريد التبخيري للسماح للذرات الأعلى طاقة بالهروب.

Advertisement

إنتاج تكاثف بوز-أينشتاين بدقة متناهية

للتغلب على غياب تأثير الجاذبية المعتاد، استخدم العلماء تدرجاً في المجال المغناطيسي لمحاكاة هذا التأثير، مما ساعد الذرات ذات الطاقة العالية على مغادرة المصيدة بكفاءة أكبر. أسفرت هذه المرحلة عن تكوين تكاثف بوز-أينشتاين، وهي حالة نادرة للمادة تتصرف فيها الذرات كجسم كمومي واحد، وعُثر على نحو 20 ألف ذرة روبيديوم عند درجة حرارة 3.1 نانوكلفن.

تطبيقات مستقبلية في قياس التداخل الذري

في المرحلة الأخيرة، أوقف الباحثون المصيدة تماماً ورصدوا انتشار السحابة الذرية لمدة سبع ثوانٍ، مما أتاح حساب درجة الحرارة المكافئة التي بلغت 9.7 بيكوكلفن. يتوقع العلماء استخدام هذه التقنية في تطوير أجهزة قياس فائقة الحساسية لاختبار مبدأ التكافؤ والجاذبية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف أسرار الكون عبر المحاكاة الكمومية الدقيقة.