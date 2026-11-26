دراسة جديدة في مجلة Communications Biology تثبت أن أسماك المصاصة الزرقاء في نهر ميسوري تعيش نحو 130 عاماً، متحدياً التقديرات السابقة وتحديداً دور السدود في تراجع التكاثر.

أعلن باحثون علميون عن اكتشاف بيولوجي غير مسبوق، يثبت أن أنواعاً من الأسماك النهرية المعروفة بـ"المصاصة الزرقاء" في نهر ميسوري بولاية مونتانا الأمريكية تصل أعمارها إلى 130 عاماً. هذا الرقم يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة التي كانت تحدد متوسط عمر النوع بحوالي 40 عاماً فقط، مما يصنف هذه الأسماك ضمن أطول الفقاريات عمراً في أمريكا الشمالية.

تفاصيل الاكتشاف التقني والتحقق العلمي

نشرت الدراسة في مجلة Communications Biology، وأدار فريقها البحثي كل من أليك لاكمان من جامعة مينيسوتا دولوث، ولوك هولمكويست من إدارة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات في مونتانا، وآلن أندروز من جامعة هاواي في مانوا. استخدم الفريق تقنيات متقدمة لتحديد العمر، حيث جمعوا وحللوا عينات من حوالي 50 سمكة خلال الفترة من 2023 إلى 2026. أظهرت النتائج أن أكثر من 60% من العينات تجاوزت سن الـ90 عاماً.

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تحدي الحصوات الأذنية والكربون المشع

اعتمد الباحثون على فحص تراكيب دقيقة داخل رؤوس الأسماك تسمى حصوات الأذن، وهي أجسام صغيرة تنمو طبقات سنوية تشبه حلقات الأشجار. صغر حجم هذه التراكيب لدى نوع المصاصة الزرقاء فرض تحدياً تقنياً كبيراً على أليك لاكمان والفريق، قبل أن يتمكنوا من تطوير طريقة دقيقة لقراءتها. وللتحقق من صحة النتائج المستخلصة من الحلقات السنوية، استعان العلماء بتقنية التأريخ بالكربون المشع الناتج عن التجارب النووية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

تراجع الأجيال وارتفاع الأعمار

كشف البحث عن ظاهرة بيئية مقلقة تتمثل في تراجع أعداد الأسماك الصغيرة مقارنة بالأفراد البالغة، مما يشير إلى صعوبات في تجدد الأجيال. لاحظ الباحثون على مدار سنوات من المراقبة تزايد أحجام الأسماك المرصودة وندرة الأفراد الصغيرة. يرجح الباحثون أن انضمام الأسماك الصغيرة إلى التجمعات أصبح أقل وضوحاً منذ إنشاء السدود الكبرى في منتصف القرن العشرين، التي قد تسببت في تجزئة الموائل الطبيعية.

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أهمية الاكتشاف والتوزيع الجغرافي

تعيش سمكة المصاصة الزرقاء علمياً Cycleptus elongatus في 23 ولاية أمريكية، لكنها مصنفة مهددة أو معرضة للخطر في 22 ولاية منها. يضيف هذا الاكتشاف النوع إلى قائمة تضم أربعة أنواع أخرى من فصيلة المصاصة تعيش 100 عام أو أكثر. النتائج تتحدى الاعتقاد السائد بأن أسماك الأنهار سريعة التدفق أقل عمراً من نظيراتها في البحيرات، مؤكدة قدرة هذه الكائنات على البقاء لقرن ونصف القرن.

شهادات باحثين وحجم الأثر التاريخي

وصف الباحث لوك هولمكويست أقدم سمكة تم العثور عليها بأنها فقست بعد عامين من تحول مونتانا إلى ولاية أمريكية. عاصرت هذه الأسماك تحولات هائلة في الطبيعة والمناطق المحيطة بالنهر لأكثر من قرن، بما في ذلك حقبة ظهور السيارات وغرق سفينة تايتانيك. ومع استمرار السباحة في مياه نهر ميسوري، تظل هذه الأسماك شاهداً حياً على التغيرات البيئية الكبرى التي شهدتها المنطقة عبر التاريخ.