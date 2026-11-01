علماء روس يحولون صوف الأغنام إلى محفز لنمو النباتات

باحثون في أكاديمية العلوم الروسية يطورون محفزاً نباتياً من صوف الأغنام يعزز النمو ويقلل النفايات الزراعية، وفقاً لدراسة حديثة.

حقق باحثون في مركز البحوث الفيدرالي "أسس التكنولوجيا الحيوية"، التابع ل أكاديمية العلوم الروسية ، إنجازاً علمياً متميزاً من خلال استخراج محفز ل نمو النباتات من صوف الأغنام. وقد أظهرت التجارب الميدانية أن هذا المحفز الجديد أدى إلى زيادة ملموسة في كتلة الجذور والسيقان، بالإضافة إلى رفع مستوى محتوى الأصباغ في الأوراق، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية. وقد تم نشر النتائج الكاملة لهذه الدراسة المثيرة في مجلة "الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا التطبيقية"، مما يؤكد على أهمية الابتكار في معالجة النفايات العضوية.

استخراج الكيراتين من الصوف لصناعة المحفزات

يكمن السر وراء هذا الابتكار العلمي في استخدام الكيراتين، وهو بروتين شديد المتانة يدخل بشكل أساسي في تركيب صوف الأغنام وريش الطيور. وقد قام الفريق البحثي بتسخين الكيراتين المستخرج في الماء تحت ضغط عالٍ، ثم تم تقطيع هذه البروتينات المعقدة بواسطة إنزيمات متخصصة لتحويلها إلى ببتيدات وأحماض أمينية دقيقة. هذه الجزيئات الصغيرة والذائبة يسهل جداً امتصاصها من قبل النباتات، مما يجعلها مصدراً غذائياً فعالاً وسريع المفعول يدعم عمليات النمو الخلوي والتمثيل الغذائي للنباتات المزروعة.

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قام العلماء بإجراء مقارنات دقيقة بين ستة مستحضرات إنزيمية محلية مختلفة لتقييم كفاءتها، وهي تشمل البنسيلوببسين، والبروتوسوبتيلين، والكيراتيناز، والبروتوزيم، والبروتوزيم Н، والبروتوزيم С. وقد ركزوا تقييماتهم على تأثير الكيراتين المعالج بشكل مباشر على نمو الجذور، وعلى تطور الجزء الهوائي من النبات، وكذلك على تحسين محتوى الأصباغ في الأوراق الخضراء. واختير نبات الفجل كعينة رئيسية للتجربة بفضل سرعة إنبات بذوره، بالإضافة إلى كونه يزرع عادةً كخضروات صغيرة (ميكروغرين)، مما يسمح برصد النتائج بشكل أسرع وأدق من المحاصيل طويلة الأمد.

نتائج مذهلة في زيادة الكتلة الحيوية للجذور

أظهرت البيانات التجريبية أن المستحضر enzymatic البروتوزيم С كان هو الأفضل أداءً مقارنة بجميع المستحضرات الأخرى التي تم اختبارها. بعد إضافة المنتج الذي تم الحصول عليه من صوف الأغنام المعالج حرارياً بالماء، سجلت النباتات زيادة هائلة في كتلة الجذور بنسبة تتراوح بين 57 و68 في المئة. كما ارتفعت كتلة السيقان بنسبة تتراوح بين 45 و83 في المئة، في حين زاد طول الجزء الهوائي من النبات بنسبة تتراوح بين 30 و70 في المئة، مما يعكس قوة التأثير المحفز لهذا المركب.

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تساهم هذه النتائج بشكل مباشر في إعادة تدوير النفايات الزراعية والبيولوجية، حيث يمكن تحويل صوف الأغنام الذي كان يُعتبر نفايات إلى منتج ذي قيمة مضافة عالية. كما يوفر هذا النهج حلاً مبتكراً لإعادة تدوير نفايات المزارع ومصانع الدواجن أيضاً، وتحويلها من مشكلة بيئية إلى وسائل فعالة للتسميد الطبيعي. هذا التحول يساعد في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية ويقلل من البصمة الكربونية للعمليات الزراعية التقليدية.

يمكن لهذا الأسلوب العلمي الجديد أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الزراعة المستدامة، من خلال تحويل المخلفات العضوية المتراكمة في المزارع إلى أسمدة حيوية عالية الكفاءة. كما أنه يوفر فرصة حقيقية لتصنيع منتجات زراعية عضوية خالية من المواد الكيميائية الاصطناعية، مما يخدم صحة المستهلك ويحسن جودة المحاصيل الغذائية. يستمر البحث الآن في تقييم فعالية هذا المحفز على محاصيل أخرى غير الفجل للتوسع في تطبيقاته العملية.

آفاق مستقبلية للزراعة المستدامة والحيوية

يُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، حيث يوفر مصدراً جديداً ومجانيًا تقريباً من المواد العضوية لتعزيز نمو النبات. إن القدرة على تحويل المواد ذات البنية الصلبة والمتينة مثل الصوف إلى عناصر غذائية ذائبة قابلة للامتصاص تمثل قفزة في علم الكيمياء الحيوية التطبيقية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدراسة إلى تطوير منتجات تجارية جديدة تعتمد على هذه التقنيات لتعزيز إنتاجية المزارع الصغيرة والكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح هذه التجربة يشجع على البحث عن مصادر أخرى للبروتينات الهيكلية من النفايات البيولوجية لتوليد محفزات نمو مشابهة. يمكن لهذا النهج أن يغير بشكل جذري طريقة تعامل المزارعين مع مخلفات الصوف والريش، والتي كانت تتراكم في المكبات سابقاً. إن تحويل هذه النفايات إلى موارد قيمة يعكس الوعي المتزايد بأهمية الاقتصاد الدائري في الزراعة الحديثة.

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ختاماً، يمثل هذا الإنجاز من قبل مركز البحوث الفيدرالي "أسس التكنولوجيا الحيوية" دليلاً على قدرة البحث العلمي الروسي على ابتكار حلول عملية للتحديات البيئية والزراعية. من خلال الجمع بين الكيمياء الحيوية المتقدمة والزراعة المستدامة، يمكن لهذا المحفز أن يساهم في زيادة الإنتاج الغذائي مع الحفاظ على البيئة.