كشف باحثون عن علاج جيني تجريبي يعتمد على تقنية CRISPR لخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بشكل دائم، مما يفتح آفاقاً جديدة لعلاج أمراض القلب.

كشف باحثون عن تطور علمي مهم في مجال علاج ارتفاع الكوليسترول و أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أظهر علاج جيني تجريبي قدرة فائقة على خفض مستويات الدهون الثلاثية و الكوليسترول الضار (LDL) لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقد جاءت هذه النتائج بعد تلقي جرعة واحدة فقط من العلاج، وفقاً لدراسة علمية دقيقة نُشرت في مجلة Nature العلمية، مما يمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع هذه الاضطرابات الأيضية المزمنة.

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آليات العمل وفعالية العلاج الجيني

اعتمد هذا العلاج الجديد بشكل رئيسي على تقنية تحرير الجينات CRISPR، والتي تتيح إجراء تعديلات دقيقة وموجهة على الحمض النووي (DNA) لاستهداف جين معين وهو ANGPTL3.

يتم من خلال هذه التقنية استهداف جين ANGPTL3 المسؤول عن إنتاج بروتين يفرزه الكبد، ويسهم هذا البروتين بشكل مباشر في إبطاء عملية التخلص من الدهون الموجودة في الدم.

وقد استخدم الباحثون جسيمات دهنية متناهية الصغر كوسيلة نقل فعالة لنقل مكونات تقنية التحرير الجيني إلى خلايا الكبد، حيث تعمل هذه المكونات على إحداث تغيير محدد في الشفرة الوراثية.

يؤدي هذا التغيير إلى منع الإنتاج الطبيعي للبروتين المستهدف، وهو ما يكمن في أهميته كون التعديل الجيني الناتج عنه دائم، مما قد يتيح التحكم طويل الأمد في مستويات الدهون.

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نتائج التجارب على القرود ومستويات الدهون

أظهرت التجارب السريرية التي أُجريت على القرود نتائج إيجابية للغاية، حيث تمكن العلاج الجديد من خفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 43%، والكوليسترول الضار بنسبة 13% في المتوسط.

وقد انخفض مستوى البروتين المستهدف في العلاج، المعروف باسم ANGPTL3، بنحو 94% مقارنة بمستوياته قبل التدخل العلاجي، مما يدل على دقة عالية في استهداف المسارات الأيضية.

ولم تقتصر التجارب على القرود ذات المستويات الطبيعية للدهون، بل شملت أيضاً أربعة قرود معدلة وراثياً لتعاني نقصاً في مستقبلات الكوليسترول الضار LDL.

هذه المستقبلات المسؤولة عن مساعدة الجسم على التخلص من الكوليسترول الموجود في الدم، وللتغلب على صعوبة إيصال العلاج إلى الكبد في ظل هذا النقص، طور الباحثون جسيمات دهنية جديدة تحتوي على مركب GalNAc.

يسمح هذا المركب بدخول العلاج إلى خلايا الكبد عبر مستقبلات أخرى لا تعتمد على مستقبلات LDL، وأظهرت النتائج انخفاضاً متوسطاً للكوليسترول الضار لدى هذه الحيوانات من 458 إلى 247 ملليغراماً لكل ديسيلتر من الدم خلال 35 يوماً فقط.

التحديات وسبل إيصال العلاج للخلايا

بلغت نسبة الانخفاض في مستويات الكوليسترول لدى القرود المعدلة وراثياً 46%، وهي نتيجة تكتسب أهمية خاصة في ضوء ارتباط نقص مستقبلات LDL بحالات فرط كوليسترول الدم العائلي.

يعتبر فرط كوليسترول الدم العائلي اضطراباً وراثياً قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستويات الكوليسترول وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بشكل كبير.

وتهدف هذه التطورات إلى تقديم حلول فعالة لهذه الحالات الصعبة التي لا تستجيب بشكل جيد للعلاجات التقليدية، مما يفتح المجال أمام آفاق علاجية جديدة ومستدامة.

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السلامة والتجارب السريرية المستقبلية

فيما يتعلق بالجانب الصحي والوقائي، رصد الباحثون ارتفاعاً مؤقتاً في إنزيمات الكبد لدى الحيوانات التي تلقت العلاج، قبل أن تعود هذه الإنزيمات إلى مستوياتها الطبيعية خلال أسبوعين فقط.

كما اختبر العلماء التقنية على خلايا كبد بشرية مزروعة في المختبر، ولم يرصدوا تعديلات جينية غير مقصودة في نحو 3000 موقع جيني جرى فحصها بدقة متناهية.

ومع ذلك، تؤكد المصادر العلمية أن هذه النتائج وحدها لا تكفي لإثبات سلامة العلاج لدى البشر أو استبعاد احتمالات حدوث آثار جينية غير مرغوبة قد تظهر لاحقاً.

يظل العلاج في المرحلة التجريبية حالياً، ولم تثبت فعاليته وسلامته على البشر بشكل قاطع حتى الآن، مما يتطلب مزيداً من الصبر والتحري الدقيق.

آفاق مستقبلية وآليات التطوير

يجري حالياً اختبار العلاج ضمن تجربة سريرية من المرحلة الأولى (1b)، والتي تستهدف أشخاصاً لا تتم السيطرة على مستويات الدهون في دمائهم بصورة فعالة باستخدام العلاجات التقليدية المتاحة.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تقليل الأعباء المرتبطة بالعلاجات المزمنة لارتفاع الدهون، وفتح المجال أمام علاجات طويلة المفعول تعتمد على تعديل الأسباب الجينية.

يركز البحث على تعديل الأسباب الجينية المرتبطة باضطراب مستويات الدهون في الدم، مما قد يغير بشكل جذري paradig العلاج الحالي.

وبينما تفتح النتائج المذكورة الباب أمام تحول محتمل في مستقبل علاج ارتفاع الكوليسترول، يبقى الانتقال من نجاح التجارب الحيوانية إلى إثبات الفعالية والسلامة لدى الإنسان هو الاختبار الحاسم.

وسيحدد هذا الاختبار إمكانية اعتماد حقنة واحدة بديلاً عن العلاجات التقليدية المستمرة، مما سيمهد الطريق لمرحلة جديدة في رعاية صحة القلب والأوعية الدموية عالمياً.