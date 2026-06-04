عقوبات أمريكية جديدة على رئيس كوبا ومسؤولين كبار في تصعيد للضغط على النظام الشيوعي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس كوبا ميجيل دياز كانل وأفراد وكيانات بارزة، في أحدث تحرك للضغط على القيادة الشيوعية بالجزيرة، وسط توتر متزايد في العلاقات الثنائية.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس عقوبات جديدة على كوبا تستهدف رئيس البلاد ميجيل دياز كانل ، بالإضافة إلى أربعة أفراد وخمس كيانات من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية.

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية وسياسية تهدف إلى زيادة الضغط على القيادة الشيوعية في هافانا. وتشمل القائمة المستهدفة شخصيات بارزة مرتبطة بالنظام الحاكم، مما يعكس تعزيزاً كبيراً في نوعية الأهداف مقارنة بالعقوبات السابقة التي ركزت على مسؤولين الحكومة中层. هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعرب عن رغبة بلاده في رؤية كوبا كـ"بلد يُدار بشكل جيد"، في إشارة إلى تغيير نظام الحكم.

ويذكر أن واشنطن كانت قد فرضت في الشهر الماضي عقوبات على 11 مسؤولاً كوبياً، من بينهم وزير الاتصالات وقادة عسكريون ووكالة استخبارات رئيسية، ما يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع للضغط على النظام الكوبي. وتتهم الإدارة الأمريكية راؤول كاسترو، السكرتير الأول لحزب العمال الكوبي، بالضلوع في حادث إسقاط طائرات مدنية عام 1996، وهو اتهام تستخدمه كوبا كذريعة للعقوبات.

لم تصدر هافانا حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الإجراءات، بينما يستمر الجدل الدولي حول شرعية وم efficacy هذه العقوبات في تحقيق الأهداف السياسية المعلنة





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