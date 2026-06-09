عقوبات غربية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

أعلنت دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا حزمة عقوبات جديدة ضد شبكات وداعمي المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في العنف بالضفة الغربية، شملت حظر سفر وتجميد أصول، في خطوة تهدف للحد من الإفلات من العقاب. كما حظرت فرنسا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وحذرت بريطانيا الشركات من التعامل مع المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعمها لحل الدولتين والسلطة الفلسطينية.

في تحرك دبلوماسي غير مسبوق، أعلنت مجموعة من الدول الغربية عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شخصيات وشبكات مرتبطة بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين في الضفة الغربية .

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية، جراء السياسات التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وقد شملت العقوبات كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، التي أعلنت في بيان مشترك عن اتخاذ إجراءات منسقيقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم. وقد أشار البيان إلى أن المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة كانت الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة.

وتشمل الإجراءات التي أعلنتها الدول المعنية فرض عقوبات مالية وحظر سفر، إلى جانب استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات. وتهدف هذه الإجراءات إلى كسر حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون لسنوات طويلة، والتي ساهمت في تعاظم خطر عنفهم على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقد أكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة. وفي تطور لافت، أعلنت فرنسا حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، وهو أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، المعروف بدفعه العلني نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما يتوافق مع مشروع الضم الفعلي للضفة.

كما ستضيف باريس أسماء قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين إلى قائمة العقوبات. من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مؤكدة أنها ستتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تخصيص مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، و10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية. وعلى الرغم من الترحيب الفلسطيني والعربي بهذه الخطوة الغربية، إلا أن المراقبين يرون أنها تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع, من بينها فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية نفسها، ومحاسبة القادة السياسيين المسؤولين عن سياسات التوسع الاستيطاني والتحريض على العنف.

كما شددت الدول المعنية في بيانها على ضرورة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين يجري في بعض الحالات تحت حماية قوات إسرائيلية





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