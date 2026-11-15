عطل شبكة اتصالات الطيران في أمريكا يوقف الرحلات لأربع ساعات

عطل في شبكة اتصالات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بسبب صيانة ألياف ضوئية أدى لوقف رحلات لـ 4 ساعات وتأثر 17 مركز تحكم جوي.

أدت عملية صيانة غير متوقعة إلى عطل واسع النطاق في شبكة اتصالات الطيران المدني بالولايات المتحدة، مما تسبب في وقف حركة الرحلات المغادرة لأكثر من أربع ساعات يوم الجمعة. لم يكن مصدر الأزمة في طائرات معطلة أو مطارات مكتظة، بل في البنية التحتية الرقمية المعقدة التي تربط بين الطيارين ومراكز التحكم الجوي عبر البلاد.

طبيعة الخلل في شبكة اتصالات الطيران

كشفت الحادثة عن مدى هشاشة الاعتماد على بنية تحتية تقنية قديمة في إدارة حركة الطيران، حيث تحولت أعمال استبدال خطوط نحاسية بكабلات الألياف الضوئية إلى أزمة تشغيلية كبرى. أظهر التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشبكة المتضررة هي شبكة اتصالات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المعروفة باسم FTI.

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تتمثل وظيفة هذه الشبكة في نقل الاتصالات الصوتية بين الطيارين ومراقبي الحركة، بالإضافة إلى إرسال بيانات الرادار والرسائل التشغيلية التي تعتمد عليها مراكز التحكم لتنسيق انتقال الطائرات بين المناطق المختلفة. أي خلل في هذه الحلقة الحيوية يمكن أن يمتد آثاره بعيداً عن موقع الخلل الأصلي، مما يهدد سلامة وسلاسة الحركة الجوية عبر كامل المجال الجوي للولايات المتحدة.

يعود جذور هذه المشكلة إلى الاستخدام المستمر لأجزاء من المنظومة للخطوط النحاسية وتقنيات اتصالات تقليدية، لم تعد قادرة على التعامل بكفاءة مع أحجام البيانات الحديثة ومطلبات التشغيل المعقدة. تعمل السلطات الأمريكية منذ سنوات على تحديث هذه الشبكة، لكن عملية الانتقال التدريجي تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب توازناً دقيقاً بين الأنظمة القديمة والجديدة.

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تحليل أسباب العطل وتقنية التحديث

وفقاً لوزير النقل الأمريكي شون دافي ومسؤولي إدارة الطيران الاتحادية، وقع الخلل أثناء أعمال صيانة في موقع تابع للإدارة، حيث كانت شركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" تقوم باستبدال خط اتصالات نحاسي بكابل ألياف ضوئية. يهدف هذا التحويل إلى الانتقال من تقنية نقل البيانات المعروفة باسم TDM إلى بروتوكول الإنترنت IP، وهو جزء من استراتيجية شاملة لتحديث الشبكة.

بعد تنفيذ العمل، بدأت أجهزة التوجيه في إرسال عدد غير طبيعي من محاولات الاتصال إلى أجهزة أخرى ضمن المنظومة، تجاوزت ألف محاولة كل أربع إلى خمس ثوانٍ. تسبب هذا التدفق الهائل في إرباك أجهزة الشبكة، مما أدى إلى اضطرابات متقطعة في الاتصالات مع الطائرات وفي بيانات الرادار، ودفع السلطات لاتخاذ قرار احترازي بوقف الرحلات المغادرة لضمان السلامة.

لم يقتصر التأثير على موقع الصيانة الوحيد، بل امتد اضطراب ترددات الاتصالات ليشمل ما يصل إلى 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً إقليمياً لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة. تعتمد هذه المراكز على شبكة مترابطة لتنسيق نقل الطائرات من نطاق مراقبة إلى آخر، مما يعني أن مشكلة في موقع واحد يمكن أن تعطل العمليات في مناطق تبعد آلاف الأميال.

آثار العطل على السلامة والإجراءات الاحتياطية

أكدت السلطات أن جميع الطائرات التي كانت في الجو وقت صدور قرار وقف الرحلات هبطت بسلام، مستفيدة من إجراءات تشغيلية معروفة للتعامل مع مثل هذه الاضطرابات. تتوافر للطائرات وسائل احتياطية متعددة، منها أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وإمكانية التواصل المباشر بين الطيارين، بالإضافة إلى تجهيزات بصرية تساعد أطقم القيادة على رصد الطائرات المحيطة.

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رغم فعالية هذه البدائل، إلا أنها لا تغني عن الحاجة الماسة إلى شبكة أرضية مستقرة تتيح للمراقبين إدارة الحركة الجوية على نطاق واسع بكفاءة عالية. توضح هذه الحالة أهمية تعدد وسائل الاتصال، لكنها تؤكد أيضاً على مخاطر الاعتماد على شبكة رقمية واحدة لنقل البيانات الحيوية للحركة الجوية.

مساءلة المقاول والمستقبل التشغيلي للشبكة

تتولى شركة "إل 3 هاريس" تشغيل شبكة FTI منذ عام 2002، وتربط المنظومة نحو ألف موقع تابع لإدارة الطيران الاتحادية. أعلنت الشركة إنجاز تحديث نحو 70% من الشبكة المعتمدة على الخطوط النحاسية، بينما لا تزال أجزاء أخرى تعمل بالتقنيات القديمة، مما يعني أن عملية التحول لم تكتمل بعد.

أثارت الأزمة تساؤلات حادة حول كفاءة إجراءات الانتقال بين الأنظمة القديمة والجديدة، لا سيما أن التحديث يتطلب التعامل مع أجهزة وتقنيات مختلفة في وقت واحد. تركز التحقيقات الحالية على احتمال وجود جهاز توجيه جديد معيب، أو خطأ في التركيب أو إعدادات التشغيل أثناء الصيانة.

لم تعلن السلطات بعد سبباً نهائياً للحادث، لكن وزير النقل دافي أكد أن التحقيق سيحدد ما إذا كان الخلل مرتبطاً بالمعدات أو بأعمال المقاول. ستكون هناك مساءلة رسمية بمجرد اتضاح نتائج التحقيق، في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الأعطال المتهمة في المستقبل وضمان استدامة تحديث البنية التحتية الحيوية للطيران المدني.