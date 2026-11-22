في الخامس من نوفمبر 2026، كرم وزراء الثقافة الخليجي الشاعر عارف الخاجة في البحرين، تقديرا لخلطه بين الهوية الإماراتية والإبداع الإنساني في الشعر والفن.

في الخامس من نوفمبر 2026، أعلن وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمرتهم الأخيرة بمملكة البحرين عن تكريم عدد من المبدعين البارزين في مجالات الفن والشعر والأدب والصحافة، حيث تضمنت القائمة اسم الشاعر والمذيع والصحفي الإماراتي عارف الخاجة.

مسيرة عارف الخاجة الإبداعية المتجذرة

يُعد عارف عمر عبدالرحمن محمد الخاجة من أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري والفني في الخليج من خلال تجربة إبداعية فريدة جمعت بين القصيدة التقليدية والأغنية الفنية والأوبريت الوطني.

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وُلد الخاجة في إمارة دبي في الحادي والعشرين من أبريل سنة 1959، وبعد إتمامه تعليمه العام في مدارس دبي التي كانت آنذاك متواضعة الإمكانيات، سافر إلى القاهرة في سنة 1976 للالتحاق بجامعة الأزهر.

تخرج الخاجة في عام 1980 حاملاً درجة ليسانس في اللغة العربية بقسم الإعلام، وتخصص في العلاقات العامة، مما مهد الطريق لمسيرته المهنية التي جمعت بين الإعلام والأدب.

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تأثير التجربة المصرية في صقل المواهب

أثناء دراسته في مصر، استفاد الخاجة بشكل كبير من الأجواء الثقافية الفريدة والمطبوعات الأدبية المميزة والندوات الكثيرة التي أثرت في موهبته الشعرية التي بدأت في دبي.

مارس الخاجة النشاط الفني والأدبي من خلال مشاركته في ندوات وأمسيات أندية الطلبة الخليجيين في القاهرة، بما في ذلك نادي طلبة عمان ونادي طلبة البحرين ونادي الطلبة السعوديين ونادي طلبة فلسطين.

في إحدى الأمسيات الشعرية بنادي الطلبة السعوديين بالقاهرة، تعرف الخاجة على شاب سعودي من الأحساء اسمه فهد يقرض الشعر، وطلب منه فهد أن يسمع شيئاً من نتاجه الإبداعي.

ألقى فهد قصيدة كان مطلعها: "هذه"، مما جعل الخاجة يشعر بشوق متزايد لمسقط رأسه دبي التي يلقبها بـ"دانة الدنيا"، فرد عليه بقصيدة يعبر فيها عن لواعج الشوق إلى أهله وأحبته.

ويقول مطلع قصيدة الرد: "ودَّعْتُ فِي خَوْرِ البِلَادِ مَسَرَّتِي.. وَدُبَيُّ تُشْعِلُ فِي الجَوَانِحِ نَارِي"، معبّراً عن حبه العميق لوطنه.

تقييم النقاد لعمق التأثير الشعري

وصف الصحفي غسان خروب كلمات قصائد عارف الخاجة في صحيفة البيان بتاريخ 30 أبريل 2022 بأنها تعرف طريقها جيداً إلى القلب، وتسحر القارئ بمجرد أن تقع على وتر الأذن.

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وأضاف خروب أن الخاجة هو الشاعر الذي ملأ صوته الفضاء، وحلّقت قصائده من حناجر المغنين ومعهم صناع الجملة اللحنية، مما جعل نتاجه جزءاً من الذاكرة الشعرية والفنية في الإمارات.

كما امتلأت جعبته بعدد كبير من الأوبريتات الوطنية، وعوّد نفسه وصف نفسه بإنسان بسيط ومحترم، ولم يتعود أن يشكو أي أمر في حياته.

كتب الكاتب والشاعر يوسف أبولوز عن الخاجة في صحيفة إماراتية بتاريخ 6 أكتوبر 2022 واصفاً إياه بنجم شعري إماراتي ساطع، وذاكرة نبض ومعنى أدبي جميل.

الاستئناف المهني في التلفزيون والإعلام

بعد عودة شاعرنا من دراسته في مصر، بدأ مسيرته المهنية في ديسمبر 1980 بالعمل كمذيع ومساعد للبرامج بتلفزيون دبي، حيث استمر حتى يناير 1981.

ثم تولى الخاجة إدارة مكتب الإعلام بإمارة عجمان من فبراير 1981 إلى أبريل 1982، مما أضاف بعداً إدارياً وإعلامياً لمسيرته الفنية والأدبية المتنوعة.