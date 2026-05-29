عرض أزياء غير مألوف في سيول: الروبوتات ترتدي ملابس أنيقة

شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيول عرضا أزياءا غير مألوفة، حيث ترتدي ملابس أنيقة متناسبة مع ثياب العارضين البشريين الذين كانوا معها على المنصة. وراح كل عارض بشري يطل على المنصة مع رفيقه الآلي الأدنى طولا، ومن بين الأزياء التي عُرضت طقم أزرق بشرابات على الطراز التكساسي مع قبعة راعي بقر للروبوت، إضافة إلى سترة مبطنة فضية اللون من موضة قديمة.

وبدت الأزياء ولا سيما الفساتين الحريرية والبنطلونات السوداء الواسعة ذات الطابع المستقبلي التي تذكّر بتلك التي كان نجم الروك في سبعينات القرن العشرين ديفيد بوي يرتديها، مُفصَّلة بعناية لتلائم قوام الروبوتات. وأوضحت شركة غالاكسي كوربوريشن الكورية الجنوبية العملاقة في مجال الترفيه، وهي صاحبة المبادرة، أنها أرادت أن تطرح بطريقة عملية مسألة التعايش بين البشر والروبوتات. وقال مديرها التنفيذي تشوي يونغ-هو لقد أدركنا أن الروبوتات بحاجة هي الأخرى إلى إلباسها.

وأفادت متحدثة باسم غالاكسي كوربوريشن أن الشركة صممت الملابس بنفسها، وتأمل في طرحها تحت علامة MACH 33 بحلول نهاية السنة الجارية. أما نماذج الروبوتات التي شاركت في عرض الأزياء في سيول فمماثلة للروبوتات الشبيهة بالبشر التي تصنّعها شركة يونيتري الصينية الناشئة والتي تحظى بشعبية كبيرة نظرا إلى أسعارها المنخفضة نسبيا. ونظرا إلى أن التقدم التكنولوجي عزز القدرات الحركية للروبوتات وجعلها أكثر ليونة، أثبت بعضها قدرته على تنفيذ رقصات معقدة، والمشاركة في سباقات، وحتى النجاح في أداء حركات جمباز خلفية.

وتوقع مصرف مورغان ستانلي أن يصل عدد الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم إلى أكثر من مليار بحلول سنة 2050. لكن الروبوتات الآلية بالكامل التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الجسدي الجديدة، لا تزال نادرة، إذ إن معظم تلك التي تؤدي هذه العروض المبهرة تكون موجهة من بُعد أو مبرمجة سلفا





