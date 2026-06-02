عرض قميص بيليه من نهائي 1958 في مزاد علني

عرض قميص بيليه الذي ارتداه في أول فوز للبرازيل بكأس العالم 1958 المزمع بيعه في مزاد سوذبيز بنيويورك.

سيُعرض قميص الأسطورة بيليه الذي ارتداه في أول نهائي فازت به البرازيل بكأس العالم عام 1958، لفترة وجيزة أمام الجمهور قبل بيعه في مزاد علني في نيويورك، وفقاً لما أعلنته دار مزادات سوذبيز يوم الثلاثاء.

كان بيليه يبلغ من العمر 17 عاماً فقط في ذلك الوقت، وقد سجل هدفين من أصل خمسة أهداف لمنتخب البرازيل في مرمى السويد، البلد المضيف للبطولة، والتي انتهت بنتيجة 5-2، بعد الفوز في نصف النهائي على فرنسا بنفس النتيجة. وسيتم عرض القميص الذي يحمل الرقم 10 لفترة قصيرة خلال بطولة كأس العالم 2026، التي ستستضيفها الولايات المتحدة، ابتداءً من الأول من يوليو في المقر الجديد لدار سوذبيز، مبنى بروير في مانهاتن. ومن المقرر أن تنتهي عملية البيع في 16 يوليو.

وتقدر قيمة هذا القميص بأكثر من ستة ملايين دولار، وقد يصبح أحد أغلى القطع في تاريخ كرة القدم، بعد الرقم القياسي الذي حققه قميص مارادونا الذي ارتداه في 22 يونيو 1986 في مكسيكو خلال ربع النهائي الأسطوري أمام إنجلترا، والذي بيع مقابل 9.3 ملايين دولار. وكانت الأرجنتين قد فازت 2-1 بفضل هدفين أسطوريين للاعب مارادونا، أحدهما بيده واحتسبه الحكم.

In a statement, Sotheby's recounted that the jersey worn by Pelé, born Edson Arantes do Nascimento, in the 1958 final had been gifted by the player to his teammate and friend Dida. The jersey was kept by Dida's family for decades before it ended up in a museum, and it was first offered at a public auction in 2004 for an undisclosed amount.

The exhibition of the jersey ahead of the 2026 World Cup in the United States provides a rare opportunity for fans to see this historic piece, which symbolizes the emergence of a global football icon. The 1958 final remains one of the most memorable moments in World Cup history, with Pelé's performance at just 17 years old heralding the beginning of an extraordinary career.

The upcoming auction is expected to attract significant interest from collectors and football enthusiasts worldwide, potentially setting a new record for sports memorabilia. The story of the jersey's journey from the pitch to the auction block reflects the enduring legacy of Pelé and the cultural significance of that first Brazilian World Cup victory





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