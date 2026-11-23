يستضيف عجمان الاتفاق السعودي غداً الثلاثاء في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الرابعة، حيث يسعى الطرفان لصياغة مصيرهما في المجموعة الثالثة وتحقيق الأمل في التأهل للربع نهائي.

يخوض فريق عجمان السعودي اختباراً مفصلياً أمام نظيره الاتفاق السعودي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً غداً الثلاثاء، وذلك على أرضية ملعب استاد راشد بن سعيد ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ل دوري أبطال الخليج للأندية، حيث يسعى الطرفان لتحقيق نتيجة تعكس جاهزيتهما وتؤثر بشكل مباشر في جدول الترتيب.

تفاصيل المواجهة وآلية اللعب

تكتسب هذه المواجهة أهمية مضاعفة نظراً لتقارب رصيد النقاط بين الفريقين في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، حيث يتصدر عجمان المركز الثالث برصيد ستة نقاط متساوياً تماماً مع الاتفاق الذي يحل المركز الثاني بفارق الأهداف، مما يجعل كل نقطة ثمينة في السباق نحو التأهل للمراحل التالية من البطولة.

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يبحث فريق عجمان في هذا اللقاء عن استعادة توازنه الفني وتكتيكي، وتعويض الخسارة المحزنة التي مني بها أمام الاتفاق بهدفين دون مقابل في لقاء الذهاب، مستفيداً من ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره التي تؤيده، في محاولة جادة لكسب التعادل أو الفوز لضمان مركز متقدم في التصفيات.

في المقابل، يتطلع الاتفاق إلى مواصلة مسيرته الإيجابية والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب عجمان، مستنداً في ذلك إلى أدائه القوي في الفوز السابق، وسعيه لتعويض النقاط التي خسرها أمام أربيل العراقي نتيجة انسحاب الفريق من مباراتهم في الجولة الثانية، مما يعزز من فرصه في حجز مقعد متقدم في المجموعة.

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المواقف والتوقعات الفنية

استهل عجمان مشواره في البطولة بنتائج واعدة حيث حقق فوزاً مدوياً على أربيل العراقي بنتيجة 5-4، متبوعاً بفوز ثانٍ على كاظمة الكويتي بنتيجة 2-1، قبل أن يأتي الخسارة أمام الاتفاق لتوقف زخمه الصاعد، مما يضيف ضغطاً نفسياً على الفريق لتبرير هذه الخسارة وتعويضها في اللقاء الحاسم القادم.

من ناحيته، حظي فريق الاتفاق خلال الأيام الماضية بدعم معنوي كبير من إدارة النادي بهدف تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، وذلك للمعانقة الفوز في مواجهة فك الارتباط مع عجمان، في ظل التأكيد على أن الفريق يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع الضغوط التي قد يفرضها الجمهور على استاد راشد بن سعيد.

التأثير المباشر والمستقبل

يمثل هذا اللقاء نقطة تحول رئيسية في رحلة كلا الفريقين نحو حلم الظهور القوي في أدوار المتأهلين، حيث أن النتيجة ستحدد بشكل كبير التوقعات الفنية والمعنوية للموسم، وتضع كل فريق على طريق صحيح نحو تحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في هذا المحفل القاري.

التفاصيل اللوجستية والموعد الرسمي

يتزامن بدء المباراة مع موعد غداً الثلاثاء في الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب استاد راشد بن سعيد، وهو الموعد الرسمي الذي دعا له الاتحاد الآسيوي، حيث سيحاول عجمان الاستفادة من دعم جماهيره المحلية، بينما يسعى الاتفاق لتقديم أداء يبرر تصدره جدول الترتيب بفارق الأهداف.