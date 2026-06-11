عجمان تخصص 109 ملايين درهم لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار لتعزيز استدامة البنية التحتية

تنفذ دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشاريع استراتيجية لإنشاء محطات ضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق الصفيا ومركز المدينة وشارع الشيخ زايد لرفع كفاءة التصريف وتحسين جودة الحياة وفق رؤية عجمان 2030.

في إطار سعيها الدؤوب نحو الارتقاء بالمنظومة العمرانية والخدمية في الإمارة، تواصل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف تطوير وتحديث شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق الحيوية والاستراتيجية.

تأتي هذه الخطوات المدروسة بتكلفة إجمالية تتجاوز 109 مليون درهم، وهي تعكس التزام الدائرة الراسخ بتعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة أنظمة التصريف لضمان أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع الحالات المطرية، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة تجمعات المياه في الشوارع والمناطق السكنية، وهو ما يصب في نهاية المطاف في تحسين جودة الحياة العامة للسكان والزوار على حد سواء. وتأتي هذه المشاريع تماشياً مع التوجهات الطموحة لرؤية عجمان 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة حضارية متطورة ومستدامة تزيد من جاذبية الإمارة كوجهة للسكن والاستثمار والعمل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.

وفي تفصيل دقيق لهذه الجهود، أوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن اختيار المناطق المستهدفة جاء بناءً على دراسات فنية دقيقة لتحديد النقاط الأكثر تأثراً بتجمعات المياه، حيث تشمل المشاريع الحالية إنشاء محطات ضخ حديثة وشبكات متكاملة في مناطق الصفيا وشارع الشيخ زايد ومركز المدينة. ويهدف هذا التوزيع الاستراتيجي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكات القائمة وتعزيز قدرتها على استيعاب كميات ضخمة من مياه الأمطار بكفاءة عالية وسرعة في التصريف خلال فترات الذروة المطرية.

وفي منطقة الصفيا وتحديداً في شارع جزيرة أبو موسى، يتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة لتصريف مياه الأمطار تتضمن محطة ضخ وخط رئيسي لنقل المياه المتجمعة وتصريفها بكفاءة نحو خور عجمان، وذلك بتكلفة تقارب 22.5 مليون درهم وبطول شبكة يصل إلى 5 كيلومترات. وقد حقق المشروع تقدماً ملحوظاً، حيث وصلت نسبة إنجاز شبكات التصريف إلى 35% ونسبة إنجاز محطة الضخ إلى 40%، ومن المقرر أن يكتمل العمل بالكامل خلال الربع الرابع من العام الجاري.

من جانب آخر، سلط المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والتحتية بالدائرة، الضوء على المشروع الحيوي الجاري تنفيذه في شارع الشيخ زايد، وهو أحد أهم الشرايين المرورية في الإمارة. يتضمن المشروع إنشاء محطة لتجميع مياه الأمطار تمتد من تقاطع جسر الشيخ خليفة وصولاً إلى جسر الشيخ مكتوم، مع تنفيذ خط طرد متخصص لنقل المياه المتجمعة إلى خور عجمان بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون درهم.

ويشمل هذا العمل إنشاء محطة ضخ رئيسية وخط طرد يمتد لنحو 1000 متر، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه حالياً 40%، مع توقعات باستكماله في الربع الرابع من العام الحالي. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الدائرة العمل في مشروع تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في مركز المدينة، وهو المشروع الأكبر من حيث التكلفة حيث تتجاوز قيمته 61.5 مليون درهم.

ويغطي هذا المشروع مساحة واسعة تشمل شارع الشيخ عبدالله بن حميد بن راشد وشارع الشيخ راشد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى إنشاء محطة رئيسية للتصريف نحو خور عجمان، بطول إجمالي للشبكات يبلغ 8.3 كيلومترات. وقد سجل المشروع نسب إنجاز متقدمة، حيث وصلت نسبة إنجاز محطة الضخ إلى 53% وشبكات التصريف إلى 65%، ومن المنتظر أن يرى المشروع النور في الربع الأخير من العام الحالي.

إن هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع لا تهدف فقط إلى معالجة تجمعات المياه، بل تمتد آثارها الإيجابية لتشمل تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل الاختناقات التي قد تحدث نتيجة الأمطار الغزيرة، مما يضمن سلامة مرتادي الطرق ويحافظ على سلامة البنية التحتية من التآكل والتهالك الناتج عن ركود المياه. كما تساهم هذه الاستثمارات في دعم مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الهندسية في إدارة الموارد المائية الحضرية.

وبذلك، تضع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حجر الأساس لمستقبل أكثر أماناً واستدامة، حيث تتكامل الجهود الإنشائية مع الرؤى الاستراتيجية لضمان بيئة عيش مثالية تتسم بالرقي والفاعلية، مما يعزز من مكانة عجمان كنموذج للتطوير الحضري الناجح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد على أن الاستثمار في البنية التحتية هو الاستثمار الحقيقي في جودة حياة الإنسان





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عجمان تصريف مياه الأمطار البنية التحتية رؤية عجمان 2030 تطوير حضري

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