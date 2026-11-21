الشيخ حميد النعيمي يوقع تعاوناً مع القرقاوي لتعزيز تطبيق الذكاء الاصطناعي في عجمان بما يخدم رؤية 2030 ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

قام الشيخ حميد بن عمار النعيمي ، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وقائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي ، بجولة عمل رسمية لدى مقر وزارة شؤون مجلس الوزراء ، حيث التقى معالي محمد عبدالله القرقاوي ، وزير شؤون مجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين. وقد ترافقت هذه الزيارة المهمة مع وجود الدكتور سعيد سيف المطروشي ، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، مما يعكس الجدية في نقل التجارب الناجحة وتطبيقها محلياً.

استعراض أحدث مبادرات الذكاء الاصطناعي الحكومية

أفاد وزير شؤون مجلس الوزراء بأن الوزارة تعمل حالياً على تطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة تعتمد بشكل كلي على التقنيات المتقدمة، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استدامة الخدمات. وتتمثل الآلية الأساسية في تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحويلها إلى عمليات رقمية سلسة، مما يتيح للجهات المعنية اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة.

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وأشار القرقاوي إلى أن هذه الجهود تتركز بشكل أساسي على رفع جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل، من خلال تبني منهجيات علمية متطورة في إدارة المشاريع وتقييم الأداء، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة أعلى وجودة استثنائية تليق بتراتبية الدولة العالمية.

تبادل الخبرات لدعم استراتيجية عجمان الرقمية

أكد الشيخ حميد بن عمار النعيمي خلال اللقاء أن تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة التي تقدمت بها وزارة شؤون مجلس الوزراء، تُعد ركيزة أساسية ومتينة لتسريع وتيرة تطوير العمل الحكومي في إمارة عجمان. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك مخزوناً ضخماً من التجارب الرائدة والريادية في مجال تطوير الخدمات الرقمية، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق قفزات نوعية في الخدمات المقدمة.

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وأوضح النعيمي أن فريق عمل برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي يعمل بحماس وجدية على تسريع وتيرة توظيف هذه التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل الحكومي، بهدف تطوير خدمات تتميز بالسهولة والسرعة، وتكون أكثر استجابة فورية لاحتياجات المجتمع المتنامية والمتغيرة باستمرار.

تحسين جودة الخدمات وتحقيق رؤية 2030

وأوضح القائد البرنامجي في عجمان أن الهدف الاستراتيجي من هذا التعاون هو تحويل التجارب النظرية والخبرات المكتسبة إلى مشاريع وحلول عملية ملموسة، تسهم بشكل مباشر وفعال في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع الجهات الحكومية الرائدة على المستوى الاتحادي.

وأضاف أن الطموح الكبير هو مواصلة تطوير نموذج حكومي عصري يواكب تطلعات الإمارة ويضع الإنسان في مقدمة أولوياته، بما يسهم بشكل جوهري في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030. وقد شملت الجولة الاطلاع التفصيلي على منهجيات تطوير الخدمات الحكومية، وإعادة تصميم العمليات، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، إلى جانب استعراض الممارسات المرتبطة بتعزيز التكامل المؤسسي.