عبور ناقلتي غاز ونفط مضيق هرمز amidst تطورات دبلوماسية بين أمريكا وإيران

شهد مضيق هرمز عبور ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفطية صينية فارغة، في ظل متابعة عالمية لتبعات مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الناقلة القطرية "مرايخ" تتجه إلى باكستان، بينما الصينية "يي شي" مجهولة الوجهة، ويمثل العبور باستخدام مسار إيراني "آمن" مؤشراً على تطور الوضع بعد إغلاق إيران للمضيق.

عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز، وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز ، في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الناقلة مرايخ، التي تم تحميلها بشحنة غاز طبيعي مسال من قطر في وقت سابق من الشهر الحالي، والناقلة الفارغة "يي شي"، عبرتا المضيق في ساعة مبكرة اليوم، باستخدام مسار حددته إيران باعتباره ممرا آمنا. واسم الناقلة الأخيرة يشير إلى أنها مملوكة لصينيين، وهي وسيلة أصبحت شائعة حيث تحاول السفن في الخليج إظهار ارتباطها بدول تعتبرها إيران صديقة لها كوسيلة لعبور مضيق هرمز الذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي.

وتشير ناقلة الغاز "مرايخ"، المستأجرة من قبل شركة قطر للطاقة، إلى أن ميناء قاسم الباكستاني هو وجهتها التالية. أما الناقلة "يي تشي"، التي تديرها شركة تابعة لشركة كوسكو للشحن المدعومة من الدولة الصينية، فلم تحدد وجهتها بوضوح. ولم يتضح على الفور ما إذا كان عبور أي من السفينتين نتيجة اتفاقيات تم التفاوض عليها مع طهران





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز ناقلات غاز طبيعي مسال الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم التجارة البحرية في الخليج

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ترامب ينتقد أسلوب إسرائيل العسكري في لبنان ويحذر من تدمير المبانی السكنيةانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني أسلوب إسرائيل في استهداف مقاتلي حزب الله في لبنان، محذرا من قصف المبانی السكنية بالكامل. وذكر ترامب في قمة مجموعة السبع أن إسرائيل تقاتل حزب اللهsince وقت أطول من اللازم، مشيرا إلى أن التDestroying entire buildings is unnecessary and risks civilian lives. جاءت انتقاداته amidst rising tensions with Netanyahu over Israel's attacks on Beirut, which Trump believes could jeopardize his Iran deal.

Read more »

كوريا الجنوبية ضحية تجسس بطائرة مسيرة خلال تحضيرات مونديال 2026اكتشاف طائرة مسيرة فوق معسكر المنتخب الكوري الجنوبي أثناء الاستعداد لمباراة حاسمة ضد المكسيك في كأس العالم 2026، وإسقاطها بواسطة الجيش المكسيكي، amidst توترات سابقة مع وسائل الإعلام.

Read more »