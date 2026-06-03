عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا لمواجهة غسل الأموال

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. واعتمدت اللجنة مؤشرات أداء لعام 2025، وأظهرت النتائج تنفيذ آلاف عمليات التفتيش وفرض غرامات بالملايين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة هذه الجرائم المالية، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية. وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تجلت في قدرة مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027 وخطة العمل الخاصة بها، رغم التحديات الإقليمية.

وأشار إلى أن ذلك يعكس صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في هذا الملف الحيوي. واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة وتوثيق نتائجها وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.

واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أهم هذه المؤشرات، والتي أظهرت تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. ففي مجال الرقابة، تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم. كما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات بلغت 160.33 مليون درهم. وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً.

أما في مكافحة تمويل الإرهاب، فتم تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي. وتعكس هذه الأرقام الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز الرقابة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية. وشهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف)، والاطلاع على استعدادات مختلف فرق العمل الوطنية وجهودها لضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.

كما اطلعت اللجنة على مخرجات ونتائج البرامج التدريبية المنفذة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية والقدرات والكفاءات العاملة في هذا المجال. حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد عدد من المسؤولين، منهم معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزرعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.

كما حضر سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة عمران شرف الهاشمي مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية، وسعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة صفية هاشم الصافي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة. وتؤكد هذه المشاركة الواسعة على التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي ملتزم بأعلى معايير النزاهة المالية





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غسل الأموال تمويل الإرهاب الاستراتيجية الوطنية الإمارات الرقابة المالية

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