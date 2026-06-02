عبدالله بن زايد يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تداعيات الهجمات الإيرانية على منشآت الإمارات

ناقش عبدالله بن زايد ورافائيل غروسي الاعتداءات الإرهابية على المنشآت المدنية الإماراتية، وأكدا أهمية حماية البنى التحتية النووية وتعزيز التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات ال إيران ية ال إرهاب ية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية. وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.

كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين. حضر اللقاء عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ومحمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود الدبلوماسية الإماراتية المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، ومواجهة التهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية. فقد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن هذه الاعتداءات لا تمثل فقط انتهاكاً للقانون الدولي بل تهديداً للأمن الإقليمي والعالمي. وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وضرورة محاسبة الدول التي تدعم هذه الأنشطة الإرهابية.

من جهته، عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه العميق إزاء استهداف المنشآت النووية، مشدداً على أن أي هجوم على هذه المنشآت يعرض السلامة النووية للخطر ويهدد الاستقرار العالمي. وأشاد بموقف الإمارات الواضح في التصدي للانتهاكات وتعزيز معايير الأمان النووي. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني بين الوكالة والإمارات في مجالات الوقاية من الإشعاع وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير البنية التحتية النووية.

ويُذكر أن محطة براكة للطاقة النووية تعد إحدى أكبر محطات الطاقة النووية في المنطقة، وتلتزم بأعلى معايير الأمان الدولي. وقد أثبتت الإمارات قدرتها على إدارة هذه المنشآت بكفاءة عالية، على الرغم من التحديات الإقليمية. وأكد المسؤولون أن الهجوم على المحطة لم يؤثر على عملياتها أو على السلامة الإشعاعية، مما يعكس جاهزية الفرق الفنية والخطط الوقائية المعتمدة.

على الصعيد الدولي، تواصل الإمارات لعب دور محوري في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، من خلال عضويتها الفاعلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهمتها في المبادرات العالمية لنشر ثقافة السلامة وعدم الانتشار. كما أن التزامها بالشفافية والتعاون الدولي يجعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق في إطار الجهود الدولية لحماية المنشآت النووية، ودعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهامها الرقابية والتفتيشية.

كما اتفقا على مواصلة التعاون في تطوير برامج التدريب وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الناشئة في مجال الأمن النووي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة نتيجة لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تزعزع الاستقرار. وتظل الإمارات ملتزمة بسياسة الحوار والدبلوماسية كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن والسلام، مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها وفق القانون الدولي





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