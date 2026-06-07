عبدالسلام جمعة: أنا أرجنتيني والمونديال سيبقى بين الكبار

عبدالسلام جمعة لاعب الإمارات السابق يكشف في حوار مع البيان عن تشجيعه للأرجنتين، وتوقعاته لكأس العالم 2026، ورأيه في توسيع المونديال، وأبرز المرشحين للقب.

أجرت صحيفة البيان حواراً شيقاً مع نجم الكرة الإماراتية السابق عبدالسلام جمعة، الذي لعب لأندية الوحدة والجزيرة والظفرة ومنتخب الإمارات، كشف فيه عن آرائه حول كأس العالم 2026 والكرة العالمية والعربية.

صرح جمعة بأنه من أشد المعجبين بمنتخب الأرجنتين، معتبراً نفسه أرجنتينياً في التشجيع، متوقعاً أن يبقى لقب كأس العالم المقبل بين المنتخبات الكبيرة التي سبق لها الفوز بالبطولة. وأكد أن زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً ستؤدي إلى فوارق فنية كبيرة في دور المجموعات، لكن المستوى سيرتفع في الأدوار التالية. وأشاد جمعة بقوة المنتخب الفرنسي، معتبراً أنه المرشح الأبرز للفوز بالمونديال بسبب كثرة المواهب والعناصر المميزة التي يمتلكها.

كما أشار إلى أن البرازيل قادرة على العودة القوية تحت قيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي. وفيما يتعلق بالمنتخبات العربية، عبر جمعة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبات العربية والخليجية، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته بعض المنتخبات مثل المغرب الذي نجح في تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022. وحول أفضل لاعب في تاريخ الإمارات، رفض جمعة إجراء مقارنات بين الأجيال، مؤكداً أن كل جيل له ظروفه وإنجازاته.

وأوضح أن جيل مونديال 1990 كان مدرسة استفاد منها الجميع، بينما عانى جيله من كثرة تغييرات الأجهزة الفنية، في حين حقق الجيل الذي أتى بعدهم إنجازات مهمة بفضل الاستقرار والدعم. وأضاف جمعة أن كرة القدم الإماراتية تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير اللاعبين، لكنها تحتاج إلى استمرارية العمل وتوحيد الجهود. وأشار إلى أهمية الاهتمام بالفئات السنية لبناء جيل قوي للمستقبل.

واختتم حديثه بالتشديد على أن الجماهير الإماراتية تنتظر المزيد من الإنجازات، وأن المنتخب الوطني قادر على المنافسة في البطولات القادمة إذا توفرت الظروف المناسبة. وأكد أن الدعم الجماهيري والإعلامي يلعب دوراً كبيراً في رفع معنويات اللاعبين، متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات العربية في المحافل الدولية. كما تطرق إلى تجربته الشخصية مع الأندية التي لعب لها، مشيراً إلى أن كل تجربة أضافت له الكثير من الخبرات.

وذكر أن الاحترافية والالتزام هما مفتاح النجاح لأي لاعب، داعياً اللاعبين الشباب إلى الالتزام والاجتهاد لتحقيق أحلامهم. وأخيراً، عبر عن فخره بتمثيل منتخب بلاده، معتبراً أن ارتداء قميص الإمارات شرف لا يضاهيه شيء. في ختام الحوار، أكد جمعة أن كرة القدم العربية تشهد تطوراً ملحوظاً، لكن الطريق لا يزال طويلاً للمنافسة مع القوى الكبرى. وأشاد بجهود الاتحادات العربية في تطوير اللعبة، داعياً إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات.

وشدد على أن النجاح يحتاج إلى رؤية واضحة وخطة استراتيجية طويلة الأجل. وبهذه التصريحات، يكون عبدالسلام جمعة قد قدم رؤية شاملة لمستقبل الكرة في المنطقة، معرباً عن تفاؤله بإمكانيات اللاعبين العرب. وتظل كأس العالم 2026 محط أنظار العالم، حيث يتطلع الجميع إلى منافسات قوية ومثيرة. ويبقى السؤال: من سيرفع الكأس الذهبية في المونديال المقبل؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة





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