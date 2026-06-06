عبدالله السعدي يعيد تعريف اللوحة من خلال تكوينات طينية جماعية تحاكي رحلة الترحال

الفنان الإماراتي عبدالله السعدي، أحد مؤسسي حركة الفن المعاصر في الإمارات، يتقن الجمع بين الفنون المتعددة عبر مجموعات ضخمة من القطع الصغيرة، حيث يعكس عمله النضال ضد النسيان من خلال رحلة بصرية فطرية مليئة بالألوان الزاهية والنقوش الهندسية.

يُعد الفنان الإماراتي عبدالله السعدي من أبرز الرواد في مسار الفن المعاصر والمفاهيمي داخل دولة الإمارات، حيث شارك في تأسيس حركة الفن المعاصر إلى جانب عدد من الزملاء مثل حسن شريف وحسين شريف ومحمد كاظم ومحمد أحمد إبراهيم.

يتميز سَعْدي بأسلوب يجمع بين التجريب المستمر والحرر من القيود التقليدية، حيث يطبع على لوحاته ومنحوتاته طابعًا جغرافيًا وزمنيًا يعبّر عن رحلاته وانطلاقاته المتعددة. يبرُز هذا الاتجاه في عمله من خلال تنظيم الأعمال داخل مجموعات هائلة تتألف من مئات القطع الصغيرة التي تُرتب بدقة داخل صناديق معدنية أو أدراج أو تُعلق جنبًا إلى جنب، لتخلق للمتلقي تجربة بصرية تستدعي الاستكشاف والقراءة المتأنية.

من أبرز الأعمال التي تعكس رؤيته المفاهيمية تكوين نحتي جماعي مصنوع من الفخار والصلصال الملون، يُستند إلى قاعدة مستطيلة حمراء زاهية تستضيف مجموعة من الشخصيات البشرية والحيوانية في حركة تسلسلية من اليسار إلى اليمين. تبدأ المشهد سيدة على ظهر دابة حمار، ترتدي فستانًا أبيضًا منقطًا وتضع غليونًا في فمها وتشد رباطًا أخضرًا حول عنق الدابة.

خلفها رجل يرتدي قبعة حمراء وقميصًا أخضرًا وبنطالًا أصفرًا ويحمل حزمة على كتفه، تلاه امرأتان تحملان أمتعة؛ إحداهما تحمل رضيعًا على ظهرها بزي أصفر منقّط بالأحمر، والأخرى تحمل جرة فوق رأسها بزي أزرق داكن منقط بالأبيض. في مؤخرة الصف تُظهر فتاة بزي برتقالي مزيّن بنقاط، تحمل طفلًا أصغر حجمًا، ويتبعها طفل صغير بملابس حمراء الزرقاء وقبعة صفراء. يتخلل المشهد أيضًا حمارٌ يرافق الدابة مع حقيبتين حمراوين، إلى جانب كلب مرقط بالأبيض والأسود.

يبرز العمل بأسلوب فني فطري وشعبي، يعتمد على الألوان الصريحة والنابضة بالحياة، وتغطي النقوش الهندسية الدقيقة أزياء الشخصيات لتضفي طابعًا رمزيًا يذكرنا بالخطوط التقليدية للخط العربي





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