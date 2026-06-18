عالم دبي للرياضة يعود بنسخته السادسة عشر بموسم صيفي حافل

انطلاق النسخة السادسة عشرة من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة، لمدة 68 يوماً من 19 يونيو إلى 25 أغسطس، بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي. تتضمن الفعاليات مجموعة واسعة من الرياضات، وبرامج للأطفال، ومنطقة للتوجيه بالبوصلة، ومسابقات نصف ماراثون، وبرامج تدريبية بالتعاون مع 17 أكاديمية رياضية.

يعود عالم دبي لل رياضة ، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة، بنسخته السادسة عشر ليقدم موسماً حافلاً بالفعاليات الرياضية خلال الصيف، خلال الفترة من 19 يونيو الجاري إلى 25 أغسطس المقبل، وذلك بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي .

وتقام الفعاليات يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل، لتقدم 68 يوماً من الأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية والتحديات وتجارب اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لتعزيز نشاط سكان دبي وزوارها طوال أشهر الصيف. تشمل الرياضات المتاحة كرة السلة، كرة الريشة، الكريكيت، كرة القدم، البادل، البيكل بول، تنس الطاولة، التنس، والكرة الطائرة. كما يتاح للزوار استخدام صالة الألعاب الرياضية المُجهزة بأحدث أجهزة تمارين الكارديو ومناطق التدريب المتكاملة ومناطق مخصصة لتمارين القوة.

ويستضيف عالم دبي للأطفال منطقة ألعاب خاضعة للإشراف تضم منزلقات عملاقة قابلة للنفخ ومسارات لسباقات العوائق ومناطق للمغامرات وركناً للفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى مضمار داخلي للجري والمشي بطول 1 كم يوفر بيئة مريحة ومكيفة لتحقيق أهداف المشاركين بعدد الخطوات. في هذه النسخة، يضاف برنامج رياضة التوجيه، وهي رياضة تجمع بين النشاط البدني والملاحة باستخدام البوصلة وحل المشكلات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتوجيه بالبوصلة، وتقدم تجارب ممتعة للزوار من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية من خلال استكشاف المكان واختبار مهاراتهم في قراءة الخرائط واتخاذ القرارات.

تتضمن أبرز التواريخ والأنشطة: افتتاح عالم دبي للرياضة في الجمعة 19 يونيو الجاري، وعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في 20 و21 يونيو، وفعاليات اليوم العالمي لليوغا في 21 يونيو، وسباق DSW Run IN كأول نصف ماراثون داخلي في دبي في 27 يونيو، والدوري الصيفي لعالم دبي للرياضة في 8 أغسطس المقبل، واختتام الفعاليات في 25 أغسطس المقبل. كما يعقد عالم دبي للرياضة تعاوناً مع 17 أكاديمية رياضية مرموقة لتقديم برامج تدريبية للأطفال من سن 4 إلى 14 عاماً تحت إشراف نخبة من المدربين العالميين، مما يوفر فرصاً مميزة لتنمية مهارات الصغار وتطويرها.

تشمل قائمة الأكاديميات المشاركة: أكاديمية برشلونة لكرة القدم، وأكاديمية ديبيكا سبورتس لكرة الريشة، وأكاديمية دبي باسكتبول لكرة السلة، وأكاديمية إيليت سبورتس لكرة القدم، وأكاديمية غالاكسي بلوز فوتبول لكرة القدم، وأكاديمية جي فورس كريكيت للكريكيت، وأكاديمية أي أف أيه سبورتس لكرة القدم، وأكاديمية وان ديلا كروز سبورتس للكرة الطائرة، وأكاديمية بروفيشينال سبورتس لكرة الريشة، وأكاديمية رايز بولرز لكرة القدم، وأكاديمية ستار بيدمنتون لكرة الريشة، وأكاديمية ستار باسكتبول لكرة السلة، وأكاديمية ستار فوتبول لكرة القدم، وأكاديمية ستار كامبس للرياضات المتعددة، وأكاديمية سويش لكرة السلة، وأكاديمية تنس 360 للتنس، وأكاديمية وولفي سايلكينج لركوب الدراجات. يُعد عالم دبي للرياضة حدثاً سنوياً يجمع بين الترفيه واللياقة والرياضة، ويوفر بيئة متكاملة تشجع على ممارسة النشاط البدني في جو مكيف مناسب لفترات الصيف الحارة.

من خلال الشراكة بين مركز دبي التجاري العالمي ومجلس دبي الرياضي، ي ambition为确保胡 necessário إعادة كتابة النص بتفاصيله الكاملة مع تجنب الاقتباسات. النص يجب أن يكون فوق 2500 حرف، وهذا الإصدار يحقق ذلك





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عالم دبي للرياضة مركز دبي التجاري العالمي مجلس دبي الرياضي فعاليات صيفية رياضات داخلية تمارين رياضية أكاديميات رياضية نصف ماراثون اليوغا التوجيه بالبوصلة رياضة الأطفال دبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

طقس الغد صحو إلى غائم جزئياًأبوظبي في 3 يناير / وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س.. سيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:41 و المد الثاني عند الساعة 05:42 و الجزر الأول عند الساعة 09:45 والجزر الثاني عند الساعة 22:45..و في بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 01:46 والجزر الاول عند الساعة 18:57 والجزر الثاني عند الساعة 08:17. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 24 15 80 20 دبـي 25 17 60 25 الشارقة 27 14 65 25 عجمان 26 17 75 30 أم القيوين 25 13 80 35 رأس الخيمة 24 16 75 30 الفجيرة 25 17 65 25 العين 25 14 60 20 ليوا 26 13 90 25 الرويس 23 14 85 35 السلع 23 13 90 45 دلما 24 18 75 45 طنب الكبرى 23 19 70 35 طنب الصغرى 23 19 70 35 أبو موسى 23 19 70 35 -مل-

Read more »

طقس الغد صحو بوجه عامأبوظبي في 8 مارس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم / س. وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:23 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:14. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 28 17 85 45 دبــي 27 19 80 45 الشارقة 28 18 85 40 عجمان 29 21 85 35 أم القيوين 28 17 85 30 رأس الخيمة 25 18 85 45 الفجيرة 32 21 65 20 العين 30 17 80 40 ليوا 29 15 70 45 الرويس 26 19 85 45 السلع 26 19 85 40 دلما 25 20 80 50 طنب الكبرى 25 19 80 45 طنب الصغرى 25 19 80 45 أبو موسى 25 19 80 45 - مل -

Read more »

طقس الغد غائم جزئياً مع سحب ركامية يصاحبها أمطارأبو ظبي في 2 يناير / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. واوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم / س، و في الخليج العربي يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 12:37 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:12. و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 22:59 و الجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:53. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 26 20 70 30 دبي 25 20 65 25 الشارقة 25 19 70 30 عجمان 26 20 75 30 أم القيوين 27 20 75 25 رأس الخيمة 27 19 70 30 الفجيرة 23 19 80 30 العين 25 18 65 20 ليوا 27 17 70 25 الرويس 25 16 75 30 السلع 26 17 70 25 دلما 24 17 75 30 طنب الكبرى 26 20 80 35 طنب الصغرى 26 20 80 35 أبو موسى 27 19 80 35 -مل-

Read more »

طقس الغد غائم جزئياً مع سحب ركامية يصاحبها أمطارأبو ظبي في 2 يناير / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. واوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم / س، و في الخليج العربي يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 12:37 والمد الثاني عند الساعة 03:08 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:12. و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 22:59 و الجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:53. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 26 20 70 30 دبي 25 20 65 25 الشارقة 25 19 70 30 عجمان 26 20 75 30 أم القيوين 27 20 75 25 رأس الخيمة 27 19 70 30 الفجيرة 23 19 80 30 العين 25 18 65 20 ليوا 27 17 70 25 الرويس 25 16 75 30 السلع 26 17 70 25 دلما 24 17 75 30 طنب الكبرى 26 20 80 35 طنب الصغرى 26 20 80 35 أبو موسى 27 19 80 35 -مل-

Read more »

68 طفلا من 17 دولة عربية يشاركون في الدورة الـ 3 من أعمال البرلمان العربي للطفليشارك 68 طفلًا وطفلة من أعضاء البرلمان العربي للطفل يمثلون 17 دولة عربية في فعاليات الدورة الثالثة من البرلمان التي تنطلق بعد الخميس وتستمر 3 أيام.تبدأ الفعاليات بالحضور لجامعة الشارقة لتدشين برنامج دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني تتبع

Read more »

68 طفلاً من 17 دولة عربية يشاركون في الدورة الـ 3 من أعمال البرلمان العربي للطفليشارك 68 طفلاً وطفلة من أعضاء البرلمان العربي للطفل يمثلون 17 دولة عربية في فعاليات الدورة الثالثة من البرلمان التي تنطلق بعد غد الخميس وتستمر 3 أيام.تبدأ الفعاليات بالحضور لجامعة الشارقة لتدشين برنامج دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني تتبعها زيارة لمكتبة جامعة الشارقة ولمختبرات ا

Read more »