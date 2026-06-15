عادات النظافة اليابانية تتألق في كأس العالم: مشجعون ينظفون المدرجات بعد المباراة

ترك المشجعون اليابانيون مدرجات الملعب نظيفة تمامًا بعد تعادل منتخبهم مع هولندا 2-2 في كأس العالم، معتبرين ذلك جزءًا من ثقافتهم وتربيتهم. يقومون بتنظيف الأماكن التي يستخدمونها منذ الصغر، مما جعلهم مثالًا عالميًا في النظافة والمسؤولية.

في مشهد يعكس الوجه الحضاري للشعب اليابان ي، أذهل مشجعو المنتخب اليابان ي العالم بعد أن تركوا مدرجات ملعب المباراة الافتتاحية ل كأس العالم لكرة القدم في تكساس نظيفة تمامًا.

عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع هولندا، لم يغادر المشجعون اليابانيون المدرجات فورًا بل بقوا لالتقاط القمامة ووضعها في أكياس بلاستيكية زرقاء، ليغادروا المكان كما دخلوه بل وأكثر نظافة. هذه العادة المتأصلة في الثقافة اليابانية ليست وليدة اللحظة بل تتعلم منذ المرحلة الابتدائية حيث يربى الأطفال على تحمل المسؤولية تجاه الأماكن العامة.

قال المشجع إيتا تاناكا، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يرتدي قميص المنتخب الأزرق، إن علينا أن نفكر بالجميع وأن اليابانيين يعتقدون أنه عندما يستخدمون مكانًا معينًا، يجب أن يجعلوه أكثر ترتيبًا عند مغادرته مما كان عليه عند وصولهم. وأضاف أنهم في المدرسة يقومون بتنظيف الصفوف بأنفسهم دون أن يطلب المعلم ذلك. وتشارك اليابان في كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، وأصبح حرص مشجعيها على النظافة علامة مميزة لهم على المستوى الدولي.

حتى أن لاعب كرة القدم الأمريكية جيميس وينستون شوهد وهو يشارك في التنظيف بعد المباراة مرتديًا قميص اليابان الذي يحمل اسمه على الظهر. وأعرب المشجع فوتو هاجيوارا عن فخره بأن سلوك أبناء بلده حظي بتقدير إيجابي، موضحًا أن هذه هي ثقافتهم حيث أينما ذهبوا يجب أن ينظفوا المكان بعدهم، معتبرًا ذلك أسلوبهم الروحي وطريقتهم في التعامل مع الفضاءات العامة. من الناحية الاجتماعية، يرى عالم الاجتماع والفيلسوف ماساتشي أوهساوا أن مزيجًا من المسؤولية الاجتماعية وضغط الأقران يقفان وراء هذا السلوك.

فالأشخاص الذين يشاركون المكان نفسه أو لديهم تواصل مباشر معهم يشعرون برغبة قوية في عدم إزعاجهم أو التسبب بأي إزعاج لهم. وتعد أعمال التنظيف جزءًا لا يتجزأ من التعليم في اليابان منذ سن مبكرة حيث يمكن رؤية الأطفال يوميًا وهم ينظفون الأرضيات والطاولات في المدارس. كما أن التخلص من النفايات المنزلية عملية معقدة تتطلب فرزها إلى فئات مختلفة، مما يعزز الوعي البيئي منذ الصغر.

وقال سكوت نورث، أستاذ علم الاجتماع الفخري في جامعة أوساكا، والذي يعيش في اليابان منذ نحو 40 عامًا، إنه يجتمع مع جيرانه مرتين سنويًا لإزالة الأعشاب الضارة وجمع المخلفات، وأن مثل هذه المجموعات تكون منظمة بين قادة وأتباع وتعمل بطريقة مشابهة لمشجعي كرة القدم. وأوضح أنه بما أن الجميع يجتمعون هناك توقع بأن يتصرفوا كمجموعة، وعندما يوزع القادة الأكياس ويقولون تفضلوا لن يرفض أحد.

ويرى أوهساوا أن تفسير هذا السلوك قد يكمن في مفهوم يسمى لدى اليابانيين قراءة الأجواء، حيث حتى لو بدأ شخص واحد فقط بالتقاط القمامة سيشعر الآخرون من حوله أنهم مضطرون للانضمام إليه. هذا التصرف النبيل لم يقتصر على المشجعين بل امتد ليشمل اللاعبين والمسؤولين، مما يعكس مدى ترسخ هذه القيم في المجتمع الياباني. ويُظهر هذا الموقف كيف يمكن للثقافة والتعليم أن يشكلا سلوكيات إيجابية تنعكس على الصورة العالمية للدولة.

في النهاية، يظل المشجع الياباني نموذجًا يحتذى به في احترام الأماكن العامة والتضامن الاجتماعي، مما يعزز رسالة رياضية سامية تتجاوز حدود الملاعب





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