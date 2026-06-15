ظاهرة كسوف الشمس المتزامن مع الغروب في صيف 2026 تجذب ملايين المتابعين في أوروبا وشمال أفريقيا

في صيف 2026 ستتقاطع ظاهرة كسوف الشمس مع لحظات الغروب لتخلق مشهدًا فلكيًا نادرًا يغطي أجزاء واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا، ما يتيح للملايين مشاهدة هلال شمسي مشع قبل اختفاءه خلف الأفق.

في صيف 2026 يتجه الأنظار إلى سماء أوروبا و شمال أفريقيا لمشهد فلكي نادر سيخلّف بصمة في ذاكرة الملايين، حيث ستتقاطع ظاهرة كسوف الشمس مع لحظات الغروب لتخلق مشهدًا بصريًا فريدًا لا يتكرر إلا بعد عقود طويلة.

يفسّر الفلكيون أن القمر سيتعظّم على قرص الشمس في مرحلة ما قبل غروبها، مما سيؤدي إلى ظهور هلال شمسي مشع يبقى مرئيًا على الأفق الغربي قبل أن يختفي تدريجيًا خلف الأفق. هذه الظاهرة، التي تجمع بين حجب جزئي للضوء الشمسي وانعكاس ألوان الغسق، ستحظى بمتابعة شديدة من قبل الجمهور، إذ سيستمتع المشاهدون في مناطق واسعة دون الحاجة إلى الانتقال إلى مسار الكسوف الكلي الضيق.

تنتشر مسار الكسوف الكلي عبر أجزاء من غرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا، ما سيتيح للمقيمين في تلك المواقع فرصة نادرة لرؤية الشمس تختفي تمامًا خلف القمر ثم تعاود الظهور مع أشعة غسقية متلاطمة بالأحمر والبرتقالي. ومع ذلك، فإن السحر الحقيقي يكمن في عشرات المدن الأوروبية التي ستشهد كسوفًا جزئيًا عميقًا يتزامن مع غروب الشمس.

سيستمر القمر في حجب جزء كبير من قرص الشمس حتى لحظات انحدارها الأخيرة، فيظهر القمر كقوس لامع يحيط بهلال شمس شبه كامل، ويمنح السماء مظهرًا يشبه الابتسامة المقلوبة أو القوس المضيء. هذا المشهد يُعدّ من أندر الظواهر الفلكية التي تُرى فوق مناطق مأهولة كثيفة، حيث سيستمتع ملايين الأشخاص بمشهدٍ متحركٍ من الألوان يتدرج من الأصفر الفاتح إلى الأحمر القاني ثم إلى أزرق باهت مع اختفاء الشمس خلف الأفق.

ينصح الخبراء باختيار مواقع ذات أفق غربي مفتوح وخالي من العوائق، مثل السواحل الجنوبية لفرنسا، والسواحل الشمالية لإيطاليا، وخاصة مدينة البندقية الشهيرة، بالإضافة إلى المناطق الجبلية في النمسا ومدن ميونخ وبراغ ووارسوا، وكذلك سواحل الجزائر والمغرب التي ستحظى بظروف ملائمة لرؤية الحدث. تحتل إسبانيا مكانة مميزة في هذا السياق؛ فبجانب كونها من القليل من البلدان التي ستشهد كسوفًا كليًا، سيتبع ذلك غروبًا جزئيًا حيث لا يزال القمر يغطي جزءًا من الشمس، ما يجعلها وجهةً عالميةً للمتنزهين الفلكيين.

مع ذلك، يَحُث العلماء على متابعة توقعات الطقس بدقة، فنجاح المشاهدة يعتمد بصورة حاسمة على صفاء السماء وخلو الأفق من السحب. يُنصح المصوّرون وهواة رصد السماء بالتخطيط المسبق وتحديد بدائل محتملة لتفادي أي تعارض جوي قد يحجب هذا العرض السماوي النادر





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