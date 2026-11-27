توصلت دراسة جديدة لنجاح طائر طنان في قطع 6526 كيلومترا من ألاباما إلى ألاسكا باستخدام أجهزة تتبع فائقة الخفة، مما يغير فهمنا للهجرة.

كشف تحقيق علمي جديد عن قدرة مذهلة لدى طيور الطنان على قطع مسافات هجرة طويلة بشكل غير مسبوق، حيث نجح أحد هذه الطيور في الانتقال من ولاية ألاباما الأمريكية إلى ألاسكا خلال 38 يوماً فقط. تمثلت هذه الرحلة الاستثنائية في قطع مسافة تفوق 6,526 كيلومتراً، وهو رقم قياسي جديد يُعد الأطول من نوعه الذي يتم توثيقه علمياً لهذه الفصيلة من الطيور المهاجرة. لم يكن هذا الكشف ناتجاً عن الملاحظة التقليدية فحسب، بل اعتمد بشكل كلي على تطورات تقنية حديثة في مجال التتبع البيولوجي.

أجهزة تتبع فائقة الخفة تقود الاكتشاف

أصبحت هذه الإنجازات ممكنة بفضل تكنولوجيا متناهية الصغر طورها باحثون في جامعة ممفيس، بقيادة العالمة المتخصصة في فسيولوجيا الحيوان إيما رودز. طوّر الفريق جهاز تتبع لاسلكي مبتكر يحمل اسم BlūMorpho، وهو مصمم خصيصاً للمراقبة الدقيقة لحركة طيور الطنان دون فرض أي أعباء وزن تعيق قدرتها الطبيعية على الطيران. يتميز هذا الجهاز الصغر بحمله لوزن ضئيل للغاية يبلغ 0.06 غرام، وهو وزن يعادل تقريباً وزن حبة أرز واحدة، مما يجعله مثالياً لحمل الطيور الصغيرة جداً.

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يعمل جهاز BlūMorpho بكفاءة عالية من خلال إرسال إشارات دقيقة كل ثلاث ثوانٍ، مستمداً طاقته بالكامل من خلية شمسية مصغرة دون الحاجة إلى استخدام بطاريات تقليدية أو وحدات مستقلة لتخزين البيانات. يمكن التقاط الإشارات المرسلة من هذه الأجهزة عبر الهواتف الذكية العادية أو أجهزة الكمبيوتر المزودة بالبرامج المخصصة، وذلك ضمن نطاق فعال يصل إلى 200 متراً. يسمح هذا التصميم المتقدم بتوفير بيانات فورية ومستمرة عن مواقع الطيور دون التأثير السلبي على وزنها أو حركتها خلال رحلاتها الطويلة.

سلوكيات هجرة غير متوقعة ومسارات معقدة

قام الباحثون بتجربة هذه التقنية المتطورة على مجموعة مكونة من 11 طائراً خلال موسمي مارس وأبريل من عام 2025، بالتزامن مع موسم هجرة الربيع. شملت العينة الأربعة طيور من نوع الطنان أحمر اللون، وسبعة طيور من نوع الطنان ذي الحلق الأحمر، حيث انطلقوا من المناطق الساحلية في ولايتي ألاباما وشمال غرب فلوريدا. كشفت البيانات المسجلة عن أنماط حركية ومسارات هجرة كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات السابقة للعلماء حول سلوك هذه الطيور.

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ظهرت في السجلات حركة أحد الطيور اتبع مسارا متعرجاً عبر عدة ولايات أمريكية متتالية، حيث قطع حلقة دائرية ضخمة بلغ طولها نحو 345 كيلومتراً في شرق ولاية تينيسي قبل أن يواصل سيره نحو ولاية ميزوري. كما سجل الباحثون حالة فريدة لتحرك ذكرين من طيور الطنان ذات الحلق الأحمر بالتوازي في اتجاه الشمال لمدة يومين متتاليين، رغم الفصل بينهما بمسافة تقدر بنحو 83 كيلومتراً، مما يشير إلى آليات تواصل أو توجيه جماعية معقدة.

في الوقت نفسه، لاحظ الفريق العلمي انحراف طائر واحد عن المسار المعتاد للهجرة حيث توجه جنوباً نحو ولاية فلوريدا بدلاً من الاتجاه الشمالي المعروف، مما يفتح آفاقاً جديدة لفهم المرونة السلوكية لهذه الطيور. كما رصدت الدراسة تفاصيل دقيقة حول التغيرات المفاجئة في الاتجاهات التي يقوم بها الطائر خلال رحلته، مما يعكس تحديات بيئية أو بيولوجية يواجهها خلال الهجرة.

رحلة ألاسكا التاريخية وتحديات المسافة

جاءت القفزة الأكبر في فهم الهجرة عندما تم تتبع رحلة طائر تحديداً قطع المسافة rekordية البالغة 6,526 كيلومتراً في مدة قياسية هي 38 يوماً. انطلقت هذه الرحلة المذهلة من ولاية ألاباما متجهاً غرباً، ليمر عبر شمال المكسيك قبل أن يغير اتجاهه ليكمل مشوار الطويل شمالاً. سلك الطائر مساراً موازياً لهجرة المحيط الهادئ في رحلته النهائية للوصول إلى وجهته النهائية في ولاية ألاسكا.

هذه الرحلة الموثقة عبر مجلة Ecology and Evolution العلمية تقدم دليلاً قاطعاً على القدرة الاستثنائية لهذه الكائنات على الإبحار لمسافات شاسعة في فترات زمنية قصيرة جداً. يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول في علوم الأحياء، حيث أثبتت التكنولوجيا الحديثة أن قدرات طيور الطنان تتجاوز بكثير ما كان يُعتقد سابقاً عن مداها وقوتها في التحمل، مما يضع أساساً جديداً لاستراتيجيات حماية الأنواع المهاجرة.