طيران الإمارات تُطلق برنامج التأمين الشامل للسفر بتعاون مع ترافل غارد

إعلان عن برنامج جديد يضمن إعادة حجز الركاب دون تكلفة، تغطية طبية موسعة، وخدمات دعم متعددة تشمل إقامات فندقية وتغيير مواعيد السفر بلا رسوم، متاح في أكثر من 30 دولة.

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق برنامج " التأمين الشامل للسفر " الذي يهدف إلى تعزيز حماية العملاء وتوفير مرونة أكبر في رحلاتهم، خصوصاً في ظل الظروف المتقلبة التي قد تؤدي إلى إلغاء أو تعديل الرحلات.

يتضمن البرنامج إعادة حجز الركاب على رحلات بديلة دون أي تكلفة إضافية، حتى في حالات عدم توفر رحلات للناقلة أو عندما تتضمن خطط السفر رحلات على ناقلات أخرى. كما يضمن البرنامج تغطية طبية موسعة بالتعاون مع شركة "ترافل غارد"، إضافة إلى حزمة من خدمات الدعم التي تقدمها الطيران، مثل توفير إقامات فندقية خلال حالات التعطل التشغيلي أو إغلاق المجال الجوي، وتسهيل تغيير مواعيد السفر بدون رسوم على التذاكر المحجوزة منذ 2 أبريل.

وفي بيان رسمي، صرح السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن رغبة العملاء في السفر لا تزال قوية، لكنهم يحتاجون إلى حلول شاملة وأكثر أماناً. وأضاف أن الشراكة مع "ترافل غارد" تسمح بتوفير منتجات تأمين تجمع بين الشمولية والمرونة، وتغطي مجموعة أوسع من الظروف بما فيها الحوادث المرتبطة بالنزاعات.

من جانبه، أوضح راسل أنطونيو، رئيس الأعمال والشراكات العالمية في "ترافل غارد"، أن التعاون يهدف إلى رفع مستوى تجربة العملاء من خلال تقديم تغطية شاملة تشمل تعويضات عن إلغاء الرحلات، تأخر أو فقدان الأمتعة، نفقات طبية غير محدودة، وإخلاء طبي طارئ حول العالم. وفي حالات النزاعات، يتم تعويض النفقات الطبية حتى 25 ألف دولار، مع إمكانية تمديد الإقامة حتى 30 يوماً دون تكلفة إضافية.

يُتاح برنامج "التأمين الشامل للسفر" للعملاء مقابل تكلفة تنافسية يمكن شراؤها عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني أثناء عملية الحجز أو إضافتها لاحقاً من خلال خدمة إدارة الحجوزات. يغطي البرنامج حالياً مجموعة واسعة من الدول تشمل النمسا، البحرين، بلجيكا، كندا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، الكويت، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

هذا الإطلاق يعكس التزام طيران الإمارات بتقديم "تميز دائم" ورفع مستوى الثقة والطمأنينة لدى المسافرين في جميع مراحل رحلتهم





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طيران الإمارات ترافل غارد التأمين الشامل للسفر حماية المسافرين خدمات الدعم

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