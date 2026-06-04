طيران الإمارات ترفع حنان جواد وبخيتة المهيري إلى رتبة كابتن طيار على بوينغ 777

ترقية أولى إماراتيتين إلى كابتن طيار على طائرات البوينغ 777 في طيران الإمارات، إنجاز يسلط الضوء على تمكين المرأة وتطوير الكفاءات الوطنية عبر برنامج تدريب الطيارين المواطنين.

أعلنت طيران الإمارات عن ترقية طيارتين إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار على متن طائرات ال بوينغ 777 ، في خطوة تاريخية تُظهر التزام الشركة الراسخ ب تمكين المرأة وتعزيز حضورها في قطاع الطيران .

الحُلم الذي رافق حنان محمد جواد منذ صغرها تحقق عندما شاركت في برنامج تدريب وتأهيل الطيارين المواطنين في عام 2008، مقسمةً وقتها بين الدراسة والعمل حتى ارتقت إلى أكثر من 9253 ساعة طيران. خلال مسيرتها، استلهمت حنان القوة من أول كابتن طيار إماراتية رأت على شاشة التلفاز عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، فكانت تلك اللحظة نقطة التحول التي دفعتها إلى السعي وراء الشارة الرابعة التي حصلت عليها هذا العام.

تُظهر تصريحات حنان أن النجاح ليس محطة نهائية، بل بداية لطموحات لا حدود لها، مؤكدةً أن التوازن بين الجسد والذهن عبر اليوغا، البيلاتس، والرياضات المتنوعة مثل التزلج يسهم في تحسين الأداء المهني.



من ناحية أخرى، انطلقت بخيتة المهيري في رحلتها مع طيران الإمارات عام 2011، مستفيدةً من خبرات الطيارت الإماراتيات السابقات وعلى أمل أن تكون قدوة للأجيال القادمة. تُعزى ترقيتها إلى الدعم المتواصل من قادة التدريب وكبار الطيارين الذين نقّلوا معرفتهم وخبراتهم إليها، ما أتاح لها صقل مهاراتها الفنية والقيادية.

تشدد بخيتة على أهمية نقل المعرفة إلى الأجيال الصاعدة، وتؤكد أن هدفها الآن هو إرشاد وتوجيه الشباب والشابات الإماراتيين لتصبح لهم مسارات مهنية واعدة في مجال الطيران.



تجسد هاتان القصتان نجاح برنامج تدريب وتأهيل الطيارين المواطنين الذي أُطلق عام 1993 بمبادرة تمويلية من مجموعة الإمارات، والذي ساهم في تخريج عدد كبير من الكوادر الوطنية المؤهلة لتولي مناصب قيادية في الشركة وفي قطاع الطيران الوطني.

أكد الكابتن حسن الحمادي، نائب رئيس أول طيران الإمارات للدائرة العمليات الجوية، أن البرنامج يُعدّ مساراً واضحاً للشباب والشابات الإماراتيين الراغبين في بناء مستقبل مهني طموح كطيارين محترفين، وأن إنجازات حنان وبخيتة تُثبت فعالية هذا النهج في تمكين الكفاءات الوطنية وتطويرها لتصل إلى أعلى المناصب. إن هذه الترقية ليست مجرد إنجاز شخصي للطيارتين، بل هي رسالة ملهمة للجيل الجديد من الفتيات الإماراتيات اللائي يطمحن إلى دخول عالم الطيران، وتؤكد على أن الدعم الحكومي والبيئة العملية المشجعة يساهمان في تحقيق الأحلام وتجاوز الحواجز التقليدية





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