طيران الإمارات تتربع على عرش الطيران في الشرق الأوسط بجائزة أبيكس 2026

تتويج طيران الإمارات بلقب أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط لعام 2026 بفضل تميزها الاستثنائي في مجالات راحة المقاعد والضيافة العالمية والترفيه الرقمي وشراكتها مع ستارلينك.

حققت شركة طيران الإمارات إنجازاً استثنائياً جديداً يضاف إلى سجل نجاحاتها الحافل، حيث تم تتويجها بلقب أفضل ناقلة جوية في منطقة الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس المرموقة لعام 2026، وهو التكريم الذي يعزز من مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية تأثيراً وريادة في قطاع السفر والطيران على المستوى العالمي.

وقد جاء الإعلان عن هذه الجائزة خلال حفل تكريمي رفيع المستوى أقيم في مدينة دبلن بالعاصمة الأيرلندية، وذلك تقديراً للجهود الدؤوبة التي تبذلها الناقلة الوطنية لتقديم تجربة سفر فريدة تتسم بالاتساق والجودة العالية لجميع عملائها من مختلف أنحاء العالم. ولم يأت هذا الفوز من فراغ، بل استند إلى تقييمات دقيقة وموثقة من المسافرين أنفسهم، حيث تمكنت طيران الإمارات من تحقيق نتائج مذهلة في خمسة محاور أساسية تمثلت في راحة المقاعد، وجودة الخدمات المقدمة على متن الطائرة، وتميز المأكولات والمشروبات، وتطور أنظمة الترفيه، وكفاءة خدمات الاتصال الرقمي.

وفيما يتعلق بتجربة الراحة، يجمع المسافرون على أن طيران الإمارات تضع معايير غير مسبوقة في هذا المجال، سواء كان السفر على متن طائرات الإيرباص A380 العملاقة، أو طائرات الإيرباص A350 الحديثة، أو طائرات البوينج 777 الموثوقة. وقد تم تصميم مقصورات الطائرات بعناية فائقة لضمان توفير أقصى درجات الرفاهية، حيث تبرز رحابة المساحات الشخصية والمقاعد التي تمنح المسافر القدرة على الاسترخاء التام أو إنجاز الأعمال أو النوم بعمق حتى في أطول الرحلات الجوية التي تربط القارات.

وفي سياق تطوير الأسطول، تعتزم الناقلة إدخال تحديثات جوهرية بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تزويد الدرجة السياحية بمقاعد Safran Z400 الجديدة والمبتكرة، والتي تتميز بكونها خفيفة الوزن ومصممة هندسياً لتقديم مستويات فائقة من الراحة، مع إضافة مسند رأس قابل للتعديل في ثمانية اتجاهات مختلفة لضمان دعم مثالي للرقبة والرأس، مما يقلل من إجهاد السفر الطويل. أما على صعيد الضيافة، فإن طيران الإمارات تتبنى فلسفة خدمية تقوم على أربعة أركان أساسية هي التميز، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، والابتكار المستمر، والشغف بالخدمة.

وينعكس هذا التوجه في تكوين طواقم الطائرة التي تضم كوادر من أكثر من 140 جنسية مختلفة يتحدثون ما يزيد عن 70 لغة، مما يجعل المسافر يشعر وكأنه في وطنه مهما كانت وجهته. وتخضع هذه الطواقم لبرامج تدريبية مكثفة وشاملة تتبنى أرقى معايير الضيافة العالمية، بما في ذلك ممارسات مستوحاة من أرقى المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، مما يمنح أفراد الطاقم القدرة على توقع احتياجات المسافرين قبل طلبها وتقديم رعاية شخصية تضفي لمسة من الفخامة على الرحلة.

ولا تكتمل تجربة السفر دون الحديث عن الجانب الغذائي، حيث تحول طيران الإمارات وجباتها إلى رحلة تذوق عالمية تمزج بين النكهات المحلية للوجهات التي تخدمها وبين المعايير العالمية في الطهي. وتُقدم الوجبات متعددة الأطباق طازجة وبجودة عالية، مع تشكيلة واسعة من المشروبات المتنوعة. وتولي الناقلة اهتماماً خاصاً بالعائلات من خلال توفير وجبات مخصصة للأطفال وأغذية عضوية مجانية للرضع.

كما تظهر مسؤوليتها تجاه كافة الركاب من خلال توفير خيارات غذائية متنوعة تلبي كافة المتطلبات الصحية، والطبية، والثقافية، مثل الوجبات النباتية، والوجبات الخالية من الغلوتين، والخيارات منخفضة الصوديوم، لضمان رضا جميع المسافرين. وفي الجانب التقني والترفيهي، يظل نظام ice للترفيه الجوي علامة فارقة في صناعة الطيران، حيث يوفر مكتبة ضخمة تضم أكثر من 6500 قناة محتوى، تشمل آلاف الأفلام والألبومات الموسيقية ومئات القنوات التلفزيونية والبرامج الوثائقية، بالإضافة إلى محتوى تعليمي وتثقيفي مخصص للأطفال، مما يجعل الوقت يمر بسرعة وسلاسة.

وبالتوازي مع ذلك، قفزت الناقلة قفزة نوعية في مجال الاتصال من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة ستارلينك، والتي تهدف إلى توفير إنترنت فائق السرعة على متن جميع طائراتها بحلول منتصف عام 2027. وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج بالفعل بتجهيز 33 طائرة بوينج 777 وثلاث طائرات إيرباص A380، مما أتاح للمسافرين إمكانية إجراء مكالمات الفيديو والعمل عن بُعد ومتابعة البث المباشر وكأنهم على سطح الأرض، وهو ما يؤكد التزام الناقلة بدمج أحدث الابتكارات التكنولوجية لتعزيز رفاهية المسافر





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