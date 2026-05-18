طيران الإمارات تعلن عن وضع حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في دبي الجنوب بقيمة 5.1 مليار دولار

طيران الإمارات وضعت اليوم حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب، باستثمار تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار. وسيكون هذا المجمع الأكبر والأكثر تطوراً وحداثة في العالم في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة. وسيتم تنفيذ الأعمال من قبل شركة بناء السكك الحديدية الصينية، وهي إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية. وسيتولى مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي الجنوب تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، إلى جانب دعم العمليات من خلال استيعاب بعض الأعمال التشغيلية المحوّلة من مركز طيران الإمارات الهندسي في مطار دبي الدولي.

التاريخ: وضعت " طيران الإمارات " اليوم حجر الأساس ل مجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب ، باستثمار تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار (18.7 مليار درهم)، والذي من المتوقع أن يصبح المنشأة الأكثر تطوراً وحداثة على مستوى العالم في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة .

ستتولى شركة بناء السكك الحديدية الصينية تنفيذ أعمال هذا المشروع الاستراتيجي، حيث تعد إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، فيما تتولى شركة "آرتيليا" مهام الاستشارات والإشراف على المشروع. وحضر حفل وضع حجر الأساس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويمتد مجمع المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات في دبي الجنوب على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المباني في العالم من حيث الحجم، وأكبر هيكل فولاذي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته، إلى جانب حظيرتين مخصصتين لأعمال الطلاء.

وتشمل أبرز مكونات هذا المشروع الضخم: أكبر حظيرة طائرات في العالم دون أعمدة داخلية بعرض يصل إلى 285 متراً، وأكبر ورشة متخصصة في صيانة معدات الهبوط على مستوى العالم، فضلا عن مساحة تبلغ 77 ألف متر مربع مخصصة لأعمال الصيانة والإصلاح. وتشمل مكونات المشروع أيضا طاقة استيعابية للتخزين والخدمات اللوجستية تصل إلى 380 ألف متر مربع، وحظيرتان متطورتان للطلاء تخدمان أسطول الطائرات عريضة البدن، مع قدرة إضافية للتعامل مع الطائرات ضيقة البدن وستتكامل هذه المنشآت الفنية مع مبنى إداري حديث مخصص لمركز طيران الإمارات الهندسي، يوفر 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و15 ألف متر مربع لمرافق التدريب، إضافة إلى منشأة متخصصة لتنظيم وإدارة الوصول إلى ساحة المطار.

ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول منتصف عام 2030، على أن يبدأ مجمع الحظائر في مرحلته الأولى تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، إلى جانب دعم العمليات من خلال استيعاب بعض الأعمال التشغيلية المحوّلة من مركز طيران الإمارات الهندسي في مطار دبي الدولي





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طيران الإمارات مجمع مركزها الهندسي الجديد دبي الجنوب الصيانة والإصلاح والعمرة شركة بناء السكك الحديدية الصينية شركة آرتيليا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب الشرق الأقصى لروسيا الاتحاديةضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى لروسيا الاتحادية اليوم.

Read more »

البنك الدولي: الزلازل سببت أضراراً بـ5.1 مليار دولار في سوريا | صحيفة الخليجقال البنك الدولي، الجمعة، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الشهر الماضي، تسببت بأضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا.

Read more »

البنك الدولي: 5 مليارات دولار خسائر سوريا إثر الزلزالأعلن البنك الدولي، أمس، أن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الشهر الماضي، تسببت في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار في سوريا، وفاقمت الدمار في بلد أنهكته سنوات من الحرب.

Read more »

صادرات الحبوب الأوكرانية تتجاوز 5 ملايين طن في مارس | صحيفة الخليجأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، أن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.1 مليون طن حتى الآن في مارس/آذار الجاري، مقارنة مع 1.4 مليون في مارس/آذار من العام الماضي.

Read more »

زلزال قوي يضرب إندونيسياضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر البحر قبالة مدينة بيتونج شمالي إندونيسيا.

Read more »

زلزال جديد يضرب أفغانستان بقوة 5.1 درجة | صحيفة الخليجتعرضت مدينة هرات، غربي أفغانستان لهزة أرضية، الاثنين، بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

Read more »