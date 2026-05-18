طيران الإمارات تدشن مجمعاً هندسياً في دبي الجنوب باستثمار 5.1 مليار دولار، أكبر منشأة صيانة عالمياً، إنجاز 2030، واستدامة LEED بلاتينيا

طيران الإمارات تدشن مجمعاً هندسياً في دبي الجنوب ب استثمار 5.1 مليار دولار، أكبر منشأة صيانة عالمياً، إنجاز 2030، واستدامة LEED بلاتينيا حتفلت طيران الإمارات بوضع حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب ، ب استثمار تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يصبح المنشأة الأكثر تطوراً وحداثة على مستوى العالم في مجال ال صيانة وال إصلاح وال عمرة ، بما يعزز ريادة طيران الإمارات ودبي في قدرات البنية التحتية لقطاع الطيران العالمي.

ستتولى شركة بناء السكك الحديدية الصينية تنفيذ أعمال هذا المشروع الاستراتيجي، حيث تعد إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، فيما تتولى شركة «آرتيليا» مهام الاستشارات والإشراف على المشروع. حضر حفل وضع حجر الأساس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وتيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وداي هيغن، رئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية.

يتم تمديد مجمع المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات في دبي الجنوب على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المباني في العالم من حيث الحجم، وأكبر هيكل فولاذي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته، إلى جانب حظيرتين مخصصتين لأعمال الطلاء.

أكبر حظيرة طائرات في العالم دون أعمدة داخلية بعرض يصل إلى 285 متراًمساحة تبلغ 77 ألف متر مربع مخصصة لأعمال الصيانة والإصلاححظيرتين متطورتين للطلاء تخدمان أسطول الطائرات عريضة البدن، مع قدرة إضافية للتعامل مع الطائرات ضيقة البدن وستتكامل هذه المنشآت الفنية مع مبنى إداري حديث مخصص لمركز طيران الإمارات الهندسي، يوفر 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و15 ألف متر مربع لمرافق التدريب، إضافة إلى منشأة متخصصة لتنظيم وإدارة الوصول إلى ساحة المطار. ومن المتوقع أن يرسخ المجمع الجديد معايير غير مسبوقة في مجال الاستدامة، حيث تستهدف جميع مرافق المشروع الحصول على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية، مع اعتماد حلول مبتكرة تشمل تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني، إلى جانب مبادرات أخرى داعمة للاستدامة.

ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول منتصف عام 2030، على أن يبدأ مجمع الحظائر في مرحلته الأولى تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، إلى جانب دعم العمليات من خلال استيعاب بعض الأعمال التشغيلية المحوّلة من مركز طيران الإمارات الهندسي في مطار دبي الدولي





