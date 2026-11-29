سجلت شركات الطيران نمواً قياسياً في شحن الزهور والسلع سريعة التلف مع توسع رحلات شحن الإمارات إلى الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والإكوادور.

أعلنت شركة طيران الإمارات للشحن الجوي عن توسيع كبير لعملياتها في قارة أمريكا الجنوبية، حيث عززت قدراتها اللوجستية عبر إضافة سبعة رحلات شحن أسبوعية جديدة منذ شهر مارس عام 2026. وقد أسهم هذا التوسع التشغيلي في تسجيل نمو مزدوج الرقم في صادرات عدد من الأسواق الرئيسية في المنطقة خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مما يؤكد الدور المتنامي للنقل الجوي في ربط المنتجين بالأسواق العالمية.

تفاصيل التوسع والوجهات الجديدة

شملت خطة التوسعة التي نفذتها "الإمارات للشحن الجوي" إضافة ثلاث رحلات شحن أسبوعية إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ورحلة واحدة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، ورحلتين إضافيتين إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، بالإضافة إلى رحلة واحدة موجهة إلى العاصمة الإكوادورية كيتو. واستجابةً للطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، رفعت الناقلة عملياتها في كيتو إلى ست رحلات شحن أسبوعية في شهر مايو عام 2026، مما أدى إلى وصول السعة التصديرية المتاحة إلى 600 طن أسبوعياً. وتربط رحلات الشحن المنطلقة من كيتو السوق الإكوادورية بمدينة أمستردام الهولندية، وهي واحدة من أكبر مراكز مزادات الزهور وتوزيعها في العالم، مما يوفر للمصدرين وصولاً سريعاً وفعّالاً إلى الأسواق الدولية.

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نتائج نمو الصادرات حسب الدولة

تصدرت الأرجنتين قائمة الأسواق من حيث معدل النمو، حيث سجلت زيادة بلغت 57 في المئة على أساس سنوي، بعد أن بلغ النمو 8 في المئة بين السنتين الماليتين 2024 - 2025 و2025 - 2026. وقد بدأت الناقلة تسيير رحلات شحن أسبوعية إلى بوينس آيرس في مارس 2026 قبل رفعها إلى ثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من شهر يوليو من العام نفسه. ومنذ شهر أبريل عام 2024، نقلت الناقلة نحو 5 آلاف طن من الصادرات الأرجنتينية، والتي شملت الفواكه الطازجة والسلمون ومنتجات اللحوم.

في البرازيل، أسهمت السعة الإضافية في نمو الصادرات بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، متفوقة على نمو 11 في المئة بين السنتين الماليتين 2024 - 2025 و2025 - 2026. وقد رفعت "الإمارات للشحن الجوي" عملياتها إلى أربع رحلات شحن أسبوعية من ساو باولو، بينها رحلتان إضافيتان أُطلقتا خلال عام 2026، منذ شهر أبريل عام 2024، تنقّل الناقلة من خلالهما نحو 20 ألف طن من الصادرات البرازيلية إلى وجهات ضمن شبكتها الدولية.

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في كولومبيا، أسهمت الخدمة الجديدة في زيادة أحجام الصادرات بنسبة 18 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، بعد نمو قوي بلغ 34 في المئة بين السنتين الماليتين 2024 - 2025 و2025 - 2026. وقد أطلقت الناقلة خدمة شحن أسبوعية إلى بوغوتا في مايو 2026، لتوفير سعة مخصصة على السطح الرئيسي للطائرات لنقل الزهور والمنتجات الطازجة. ومنذ شهر أبريل عام 2024، نقلت الناقلة نحو 14 ألف طن من الصادرات الكولومبية، بينها أكثر من 3500 طن من الزهور خلال السنة المالية 2025 - 2026.

هيمنة السلع سريعة التلف والزهور

تشكل السلع سريعة التلف، وفي مقدمتها الزهور الطازجة والمنتجات الغذائية، أحد أبرز أنواع الشحنات التي تنقلها الناقلة من أمريكا الجنوبية. وتعد الإكوادور أكبر أسواق التصدير لطيران الإمارات للشحن الجوي في أمريكا الجنوبية، ومن أبرز مصادر الزهور الطازجة عالمياً. حيث تستحوذ الزهور على أكثر من 90 في المئة من إجمالي صادرات الإكوادور التي تنقلها الناقلة، فيما بلغت شحنات الزهور من البلاد نحو 24 ألف طن خلال السنة المالية 2025 - 2026، متجهة إلى أسواق ضمن شبكة الناقلة العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

منذ شهر أبريل عام 2024، نقلت "الإمارات للشحن الجوي" نحو 80 ألف طن من هذه السلع من الأسواق الأربع، بينها 66 ألف طن من الزهور، ما يعكس أهمية النقل الجوي في ربط المنتجين بالأسواق العالمية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها خلال الشحن. وارتفعت أحجام الشحنات من الإكوادور بنسبة 14 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، بعد نمو بلغ 11 في المئة بين السنتين الماليتين 2024 - 2025 و2025 - 2026، وقد أسهمت الناقلة في نقل نحو 60 ألف طن من الصادرات الإكوادورية منذ ذلك التاريخ.

التحديثات الأسطول والاستراتيجية المستقبلية

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن أمريكا الجنوبية تمثل مركزاً ناشئاً وحيوياً للصادرات في قطاعات متعددة، تشمل المنتجات الغذائية عالية الجودة والزهور الطازجة، التي تعتمد على خدمات شحن جوي سريعة وموثوقة للوصول إلى العملاء حول العالم. وأضاف أن الناقلة نقلت منذ شهر أبريل عام 2026 أكثر من 22 ألف طن من الصادرات من أسواقها في أمريكا الجنوبية، بزيادة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

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جاءت توسعة عمليات الشحن في أمريكا الجنوبية ضمن خطة الناقلة لزيادة أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها، حيث تسلمت "الإمارات للشحن الجوي" سبع طائرات شحن جديدة من طراز "بوينغ 777" منذ شهر مارس 2026، إلى جانب أول طائرة من طراز "بوينغ 777-300ERSF" محولة من طائرة ركاب تابعة لطيران الإمارات. وإلى جانب السعة المتاحة على طائرات الشحن، توفر الناقلة خدمات نقل البضائع في عنابر طائرات الركاب، عبر شبكة تمتد إلى القارات الست، فضلاً عن حلول شحن مخصصة ورحلات مستأجرة لدعم احتياجات العملاء وتطور سلاسل الإمداد العالمية.