طيران الإمارات تدعو المسافرين إلى التوجه مبكراً إلى مطار دبي الدولي خلال عطلة عيد الأضحى، وتوفر خيارات إنهاء إجراءات السفر المتعددة

طيران الإمارات دعت المسافرين المغادرين من دبي خلال عطلة عيد الأضحى إلى التوجه مبكراً إلى مطار دبي الدولي، حيث توقع كثافة عالية في حركة السفر خلال فترة العطلة. كما نصحت الناقلة باستخدام مترو دبي للوصول إلى المطار لتجنب الازدحام المروري، وتوفير خيارات إنهاء إجراءات السفر المتعددة لتسهيل وتسريع رحلاتهم. وشملت الخيارات المتاحة إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران الإمارات، واختيار المقاعد مسبقاً، إضافة إلى إمكانية إنهاء الإجراءات وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، أو قبل 12 ساعة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. كما أوضحت الناقلة إمكانية استخدام أجهزة الخدمة الذاتية السريعة، وإنهاء إجراءات السفر وتسليم الأمتعة، إلى جانب مراكز إنهاء الإجراءات التابعة للناقلة، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأعلنت الناقلة استمرار أعمال تطوير صالة الدرجة الأولى في الكونكورس C، داعية الضيوف إلى استخدام صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B خلال فترة الإغلاق المؤقت. كما دعت الشركة المسافرين إلى التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم، عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان تلقي آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم. وباركن تطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المواقف مطلع يونيو.

