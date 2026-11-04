طيران الإمارات تتصدر الدرجة السياحية الممتازة بـ56 مقعداً على A380

تقرير يكشف تفوق طيران الإمارات في سعة الدرجة السياحية الممتازة مقارنة بالخطوط السنغافورية، مع تفاصيل تقنية واستثمارية تعزز مكانتها العالمية.

تواصل طيران الإمارات تعزيز موقعها الرائد في سوق السفر الدولي من خلال تطوير منتجاتها المتطورة التي تستفيد من حجم أسطولها الضخم وشبكة رحلاتها العالمية الواسعة. وتبرز الدرجة السياحية الممتازة كأحد الأدوات الاستراتيجية الرئيسية للناقلة لتعزيز حضورها في قطاع السفر الفاخر، حيث تقدم تجربة تجمع بين الراحة والضيافة ومستوى سعري متوسط يتوسط الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

تفوق السعة مقارنة بالخطوط السنغافورية

كشف تقرير نشره موقع "سيمبل فلاينغ" أن طيران الإمارات توفر 56 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة على طائرات إيرباص A380، متقدمة بذلك على الخطوط الجوية السنغافورية التي توفر 44 مقعداً فقط على الطراز نفسه. يمثل هذا الفارق 12 مقعداً للطائرة الواحدة، وهو ما يعادل نحو 27% من إجمالي عدد المقاعد المخصصة لهذه الدرجة، مما يمنح الناقلة الإماراتية قدرة استيعابية أكبر للمسافرين الراغبين في تجربة سفر متميزة دون تكاليف درجة الأعمال.

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موقع عالمي وتصنيفات سكاي تراكس

وفقاً لتصنيف "سكاي تراكس" للدرجة السياحية الممتازة، احتلت طيران الإمارات المركز الثاني عالمياً، متقدمة بمركز واحد على الخطوط الجوية السنغافورية. يعكس هذا الترتيب موقع المنتج الإماراتي ضمن شريحة السفر التي تشهد اهتماماً متزايداً من المسافرين الباحثين عن مستويات عليا من الراحة والخدمات، مما يؤكد نجاح استراتيجية الناقل في استقطاب شرائح متنوعة من العملاء الذين يفضلون المسافات الطويلة.

هيكلية الأسطول والمرونة التشغيلية

تشير بيانات الأساطيل الواردة في التقرير إلى أن إجمالي أسطول طيران الإمارات يبلغ نحو 290 طائرة، موزعة بين 116 طائرة إيرباص A380، و144 طائرة بوينغ 777، منها طائرات الشحن، و30 طائرة إيرباص A350. وفي المقابل، يضم أسطول الخطوط الجوية السنغافورية من الطائرات عريضة البدن 139 طائرة، بينها 12 طائرة A380 و65 طائرة A350 و28 طائرة بوينغ 787، بالإضافة إلى طائرات أخرى. يرى المحللون أن حجم أسطول طيران الإمارات، ولا سيما عدد طائرات A380، يوفر لها مرونة كبيرة في توزيع السعة بين درجات السفر المختلفة.

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المواصفات التقنية وتجربة الركاب

لا تقتصر مواصفات الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات على عدد المقاعد فحسب، بل تمتد لتشمل راحة الركاب الداخلية، إذ يبلغ عرض المقعد 19.5 بوصة، وتتراوح المسافة بين الصفوف بين 38 و40 بوصة. تقارن هذه الأرقام بالمسافة البالغة 38 بوصة لدى الخطوط الجوية السنغافورية، والتي يراوح عرض مقاعدها بين 18.5 و19.5 بوصة. تشمل عناصر المنتج أيضاً خدمات الطعام والترفيه والتجهيزات الداخلية، حيث توفر طيران الإمارات شاشات شخصية تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة مرتبطة بنظام الترفيه "آيس" (ice)، الذي يضم مكتبة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب، إلى جانب سماعات عازلة للضوضاء.

استثمارات التحديث والشبكة العالمية

تستثمر طيران الإمارات بشكل مكثف في تحديث أسطولها بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 18.4 مليار درهم، بهدف تجديد 219 طائرة من بينها 110 طائرة A380. يستهدف هذا البرنامج الارتقاء بتجربة السفر عبر تحديث التصميم الداخلي والمقاعد ومرافق المقصورات، بما يعزز تنافسية منتجات الناقلة على مختلف درجات السفر. يرتبط نجاح هذا المنتج بقدرتك على الاستفادة من شبكة وجهاتها الواسعة التي تربط أسواق أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتين عبر مركزها في دبي، وجاذبية الإمارة للمسافرين الدوليين لأغراض السياحة والأعمال، مما يضمن جدوى تجارية للمقاعد المخصصة للدرجة السياحية الممتازة.