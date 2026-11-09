طيران الإمارات تكمل تمويلًا مبتكرًا لطائرتين A350 يجمع بين الشريعة والتأجير الفرنسي

طيران الإمارات توضح نجاحها في إتمام صفقة تمويل طويلة الأجل لطائرتي A350-900 بدمج التمويل الإسلامي مع التأجير الفرنسي، مما يفتح آفاقًا جديدة لشراء الطائرات.

أعلنت طيران الإمارات و ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، و بنك دبي الإسلامي ، الاثنين، عن إغلاق صفقة تمويل جديدة تمتد لمدة اثني عشر عامًا. تهدف هذه الاتفاقية المعقدة إلى دعم عملية استحواذ طيران الإمارات على طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A350-900، وذلك خلال عام 2026. تمثل هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا لكونها المرة الأولى التي يجمع فيها هيكل تأجير فرنسي مع مبادئ التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة في صفقة واحدة متكاملة.

آلية الدمج بين الهيكلين التمويليّين

تقدم هذه الصفقة نموذجًا تمويليًا مبتكرًا يدمج ضمن إطار واحد إطارين كانا يُستخدمان سابقًا بشكل منفصل. يقوم هذا النموذج على مواءمة خصائص التأجير الفرنسي مع المتطلبات الصارمة للتمويل الإسلامي، مما يخلق حلًا هجينًا يغطي الاحتياجات المعقدة لقطاع الطيران العالمي. وقد قام بنك دبي الإسلامي بدور الممول الإسلامي والمرتب للصفقة، بينما تولت ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار الأدوار المصرفية الأخرى المرتبطة بالمشروع.

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الاستراتيجية المالية وتنويع مصادر المال

دعمت هذه الصفقة استراتيجية طيران الإمارات المستمرة في توسيع وتحديث أسطولها، لتعكس المرونة المتزايدة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة. وأوضح ديريك بلاني، المدير المالي بالإنابة لمجموعة الإمارات، أن الشركة تواصل تنويع حلولها التمويلية وتطوير هياكل مبتكرة تدعم استراتيجيتها المالية طويلة الأجل. وأشار إلى أن الجمع بين خبرات بنك دبي الإسلامي وناتيكسيس سمح بتوحيد التمويل الإسلامي وهيكلة التأجير الفرنسي في صيغة واحدة، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر التمويل ودعم التوسع المستمر.

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المرونة الشرعية ومواءمة المعايير الدولية

أكد نافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي، أن هذه الصفقة تعكس التطور المتواصل للتمويل الإسلامي واتساع نطاق استخدامه على المستوى الدولي. وقد اضطلع الفريق الشرعي في بنك دبي الإسلامي بدور رئيسي في مواءمة المتطلبات الخاصة بهيكل التأجير الفرنسي، بما في ذلك الاعتبارات المطبقة في فرنسا، مع المعايير الشرعية الإسلامية. وأثبت الفريق قدرة هذه الهياكل على مواكبة الاحتياجات الرأسمالية المتطورة للقطاعات العالمية الكبرى من خلال تصميم حلول تلبي احتياجات طيران الإمارات طويلة الأجل.

تأثير الصفقة على مستقبل تمويل الطائرات

تفتح هذه المبادرة المجال أمام شركات الطيران للوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوعًا، وتقدم نموذجًا قابلاً للتطبيق مستقبلاً في صفقات تمويل الطائرات الدولية التي تسعى للجمع بين هذين الإطارين. وأشاد جان شيدفيل، رئيس تمويل قطاع النقل في ناتيكسيس، بالقدرة على تطوير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لاحتياجات العملاء. وأكد أن التعاون مع بنك دبي الإسلامي في هذا المشروع المتميز يدعم قدرة الشركة على تقديم قيمة نوعية لعملائها في قطاع النقل الجوي العالمي.