طيران الإمارات تستثمر 50 مليون درهم في برنامج إعادة تدوير مغلق لأدوات الطعام على متن الطائرات

أعلنت طيران الإمارات عن استثمار أكثر من 50 مليون درهم في تحول كامل نحو نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن طائراتها. يتضمن البرنامج جمع الصواني والأوعية التالفة بعد الرحلات، وإعادة معالجتها في منشأة متخصصة بدبي، لإنتاج أدوات جديدة تحتوي على 25% على الأقل من مواد معاد تدويرها. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بالاستدامة والاقتصاد الدائري، بالتعاون مع شركة deSter، بهدف تقليل النفايات البلاستيكية والانبعاثات المرتبطة بالإنتاج والنقل.

استثمرت طيران الإمارات ، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 50 مليون درهم إماراتي في تحويل عمليات تزويد الطائرات ب أدوات الطعام إلى نموذج تصنيع مستدام يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة المتزايد بالمسؤولية البيئية والابتكار في مجال الاستدامة، وتهدف إلى تقليل كمية النفايات البلاستيكية بشكل كبير وخفض البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الشراء والنقل. في إطار هذا البرنامج، يتم collect الصواني وأوعية الطعام وأطباق الوجبات الخفيفة التالفة أو غير الصالحة للاستخدام، وخاصة في الدرجة السياحية بعد إتمام الرحلات， ونقلها إلى منشأة متخصصة لإعادة التدوير في دبي.

هناك، تخضع هذه المواد لعملية تنظيف وفحص دقيقة، ثم تعاد معالجتها وتحويلها إلى أدوات جديدة لتقديم الوجبات على متن الطائرات. تضم هذه الأدوات الجديدة ما لا يقل عن 25% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، مما يضمن إنتاج منتجات عالية الجودة مع تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية الجديدة. بعد إعادة التصنيع، تعاد هذه المنتجات إلى مرافق طيران الإمارات لتموين الطائرات، ليتم استخدامها مرة أخرى على board آلاف الرحلات الجوية، مما يمثل حلقات متعددة من الاستخدام ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري.

هذا التكامل بين الجمع، وإعادة المعالجة، والعودة إلى الخدمة يقلل بشكل كبير من النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات ويحد من الانبعاثات المرتبطة بإنتاج مواد جديدة ونقلها. تنفذ طيران الإمارات هذا البرنامج الطموح بالتعاون مع شركة deSter الإماراتية، وهي شريك عالمي رائد في مجال توفير أدوات الخدمة الخاصة بقطاع الطيران، ومتخصصة في حلول التصنيع ضمن منظومة إعادة التدوير المغلقة. وتواصل الشركتان العمل معاً لتوسيع نطاق المنتجات المستدامة على متن أسطول طيران الإمارات.

بالإضافة إلى أدوات الطعام، وسعت طيران الإمارات نطاق مبادراتها الاستدامية لتشمل منتجات أخرى على متن الطائرات، خاصة تلك المخصصة للأطفال والمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. بالنسبة لمجموعة منتجات الأطفال الجديدة، تتضمن items مثل حقائب وألعاب قطنية مصنعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 50% على الأقل. كما تقدم حقائب مستلزمات العناية الشخصية للمسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال مجموعة من المواد الأكثر استدامة، بينما تحتوي الحقائب المقدمة في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية على مواد حيوية مبتكرة.

من ناحية أخرى، تحتوي معظم هذه الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام على منتجات مصنوعة من البوليستر المُعاد تدويره بنسبة 100%، كما أن الجوارب وأغطية العين المضمنة تُصنع من البوليستر المُعاد تدويره أيضاً. تمثل هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لطيران الإمارات لتعزيز الأداء البيئي وتقليل آثار عملياتها، متوافقة مع أهدافUtilities القطاع航空ي للحد من الانبعاثات.

هذه المبادرات لا تساهم فقط في حماية البيئة، بل تزيد أيضاً من الوعي بين المسافرين حول أهمية ممارسات الاستدامة، مما يعزز مكانة الشركة كرائدة في مجال المسؤولية المؤسسية البيئية





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