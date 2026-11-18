رئيس طيران الإمارات ي揭示 تحقق الشركة من الأرباح في النصف الأول رغم غلاء النفط، مع تأكيد امتلاء الطائرات وغياب خطط الطرح العام حالياً.

أعلن تيم كلارك ، رئيس مجموعة طيران الإمارات ، عن تحقيق الشركة لأرباح خلال النصف الأول من العام، في ظل استمرار الطلب القوي على الرحلات الجوية الموجهة إلى الصين وروسيا وأفريقيا، مما يعكس قدرة الشركة على التحمل رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وشدد كلارك خلال مقابلة أجراها معه في مكتبه ب مطار دبي الدولي على ضرورة عودة سعر برميل النفط إلى مستوى 70 دولاراً لضمان استقرار حركة الاقتصاد العالمي وتحسن وضع قطاع الطيران بشكل عام.

تحقيق الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الوقود

أوضح تيم كلارك أن التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع حالياً تكمن في أسعار الوقود المرتفعة، وليس في قلة أعداد الركاب، حيث أكدت الشركة أن طائراتها تعمل بسعة امتلاء كاملة تقريباً. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن النجاح في تحقيق أرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام يمثل إنجازاً هاماً للغاية، خاصة بالنظر إلى الضغوط المالية الناتجة عن مستويات أسعار النفط الحالية التي أثقلت كاهل تكاليف التشغيل.

Also read لوبيان تهيمن على مستقبل الحرب في أوكرانيا بعد تراجع الدعم الأمريكي

أكدت طيران الإمارات أن المشكلة الجوهرية في القطاع ليست في الطلب، بل في القدرة على إدارة التكاليف التشغيلية المرتبطة بوقود الطائرات. ووصف كلارك السعر المستهدف للنفط بأنه المستوى الذي يمكن للسوق العالمية تحمله، مما يسمح بحركة اقتصادية طبيعية تعود بالنفع على شركات الطيران. واستبعد المتحدث وجود أي عقبات تتعلق بشحن الركاب، مؤكداً أن الوجهات الرئيسية تشهد إقبالاً مكثفاً.

اتجاهات الطلب الجغرافية والركاب

كشف تيم كلارك أن الطلب على الرحلات الجوية أصبح قوياً جداً عبر عدة وجهات استراتيجية، بما في ذلك الصين وروسيا وبعض الوجهات الأفريقية التي تخدمها الخطوط الجوية. وأشار إلى أن الرحلات الموجهة إلى الصين تحظى بامتلاء مرتفع جداً، مما يعكس تعافي الحركة التجارية والسياحية في تلك المنطقة. كما لفت الانتباه إلى أهمية منطقة الأوقيانوس، التي لا تزال بحاجة إلى بعض الدعم لتحقيق تعافٍ كامل في أعداد المسافرين.

Advertisement

أضاف رئيس طيران الإمارات أن الأسواق الروسية والأفريقية والآسية تمثل ركائز أساسية للنمو الحالي للشركة. وأكد أن امتلاء الطائرات بنسبة كبيرة يدل على مرونة القطاع في جذب الركاب رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة. وتابع حديثه موضحاً أن التركيز يجب أن يكون على تلبية هذا الطلب المتزايد مع الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية.

تقييم القيمة وعدم وجود طرح أولي

نفى تيم كلارك وجود أي خطط حالية لإدراج طيران الإمارات في سوق الأوراق المالية عبر طرح عام أولي، مشيراً إلى أن قرار الإدراج يعود بشكل حصري لحكومة دبي. وأكد أن الشركة لا تستعجل هذه الخطوة، وأن الخيارات المستقبلية تعتمد على تقييم الحكومة للسياسات المالية والاقتصادية المناسبة. وشدد على أن الشركة تركز حالياً على تعزيز أدائها التشغيلي والمالي بدلاً من التحول إلى كيان مساهم.

أشار الرئيس التنفيذي إلى أن القيمة التقديرية لطيران الإمارات تتراوح حالياً بين 120 مليار دولار و130 مليار دولار، بناءً على مضاعفات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وأشار إلى أن الإدراج في البورصة قد يدر عوائد مالية كبيرة، لكنه لم يحدد موعداً أو تفاصيل عملية لهذه الخطوة. ولفت الانتباه إلى أن التقييم يعكس قوة الشركة وموقعها التنافسي في السوق العالمية.

آفاق المستقبل واستقرار الاقتصاد

توقع تيم كلارك أن يتحرك الاقتصاد العالمي بشكل أفضل إذا تمكنت الأسواق من تثبيت أسعار النفط عند المستوى المستهدف. وأكد أن قطاع الطيران سيستفيد بشكل مباشر من هذا الاستقرار، مما سيساعد في تحسين هوامش الربح وتوسعة الشبكات التشغيلية. وشدد على أن القطاع يحتاج إلى بيئة مستقرة لضمان نمو مستدام على المدى الطويل.

Advertisement

ختاماً، أكد رئيس طيران الإمارات أن الشركة قادرة على التكيف مع التحديات الحالية من خلال إدارة دقيقة للتكاليف واستثمار في تحسين الكفاءة التشغيلية. وأشار إلى أن الامتلاء العالي للطائرات والطلب القوي على الوجهات الاستراتيجية يعكسان ثقة المسافرين في الشركة. وأخبر بأن الاستراتيجيات المستقبلية ستبقى مرتبطة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار أسعار المدخلات التشغيلية.