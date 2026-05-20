طيران الإمارات تكمل تحديث أول A380 ذات الدرجتين وتحوّلها لثلاث درجات مع إضافة السياحية الممتازة ودخولها خدمة دبي-برمنغهام، وتحديث 95 طائرة حتى الآن واصلت طيران الإمارات تحقيق تقدم ملموس ضمن برنامجها الطموح لتحديث الأسطول، الذي تُقدّر استثماراته بمليارات الدولارات، مع إنجاز تحديث أول طائرة من طراز الإيرباص A380 بتصميمها السابق ذي الدرجتين. وقد دخلت الطائرة المحدثة، والمسجلة تحت الرقم A6-EUX، الخدمة بالفعل على الرحلتين «ئي كيه 39» و«ئي كيه 40» بين دبي وبرمنغهام، لتقدّم مقصورات داخلية جديدة كلياً، تضم أحدث منتجات طيران الإمارات ضمن ثلاث درجات سفر، تشمل 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية. وتُعد هذه الطائرة الأولى ضمن 15 طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين ستخضع للتحديث ضمن برنامج طيران الإمارات الهادف إلى توفير تجربة سفر أكثر تميزاً واتساقاً للعملاء، عبر مختلف رحلاتها. ويُدار برنامج التحديث بالكامل من قبل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، وقد أنجز حتى الآن تحديث 95 طائرة ضمن أسطول الناقلة، منها 42 طائرة إيرباص A380، و53 طائرة بوينج 777، ما يمثل أكثر من ثلث الأسطول الحالي للناقلة.

ومن هذا المنطلق، تواصل فرقنا الهندسية العمل بوتيرة متسارعة، وبالتعاون الوثيق مع منظومة متكاملة من الشركاء والموردين، لتنفيذ عمليات تحديث دقيقة وشاملة تضمن دمج أفضل المنتجات والتقنيات العالمية على متن كل طائرة ضمن البرنامج». وأضاف: «أسهم برنامج التحديث في إعادة رسم معايير التميز على مختلف المستويات، سواء من حيث حجم العمليات وتعقيدها، أو مستوى الحرفية والدقة في التنفيذ.

ويجسّد تحويل طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين إلى تصميم بثلاث درجات، مع إضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الطابق العلوي، القدرات المتقدمة والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها فرق مركزنا الهندسي». كجزء من برنامج التحديث، ستتوفر المقصورة الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية، لأول مرة، على السطح العلوي لطائرات الإيرباص A380. وتضم المقصورة مقاعد جلدية واسعة بتوزيع 2-3-2 ومساحات رحبة تتيح مزيداً من الراحة والاسترخاء، مع إمكانية إمالة المقاعد.

كما توفر التجربة مجموعة من المزايا المتطورة، تشمل مساند كاملة للساقين والقدمين، ومسند رأس قابلاً للتعديل في ستة اتجاهات، ومنافذ شحن مدمجة، وطاولات جانبية للمشروبات، إلى جانب تجربة طعام راقية، ونظام ترفيه متطور عبر شاشة شخصية قياس 13.3 بوصة. عادل الرضا لـ «الخليج»: المركز الهندسي الجديد لـ «الإمارات» يواكب نمو الأسطو





