طيران الإمارات تفتح مركز التميز في الضيافة للشركات

طيران الإمارات تتيح برامج مركز التميز في الضيافة للشركات الإمارتية بتمويل 30 مليون درهم لتطوير مهارات الفرق ورفع معايير الخدمة العالمية.

أعلنت شركة طيران الإمارات رسمياً عن إتاحة برامج " مركز التميز في الضيافة" الواقع في دبي للشركات والعلامات التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من الخبرات المتراكمة للناقلة الوطنية في تطوير مهارات فرق العمل، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة وتحسين تجربة العملاء الشاملة.

تفاصيل بنية المركز والتمويل الاستثماري

يقع "مركز التميز في الضيافة" ضمن مرافق مركز تدريب أطقم طيران الإمارات، وقد بلغت تكلفة تطويره الإجمالية نحو 30 مليون درهم، وهو ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي. يوفر المركز بيئة تعليمية متكاملة تستلهم الفلسفة العالمية المعروفة للضيافة لدى الناقلة، والتي تحظى بتقدير واسع النطاق. يضم المرفق مطعماً وصالة واسعة تتسع لـ170 ضيفاً، بالإضافة إلى مطابخ أنيقة مجهزة لأغراض التدريب والعروض العملية. كما يتوفر فيه ثماني قاعات دراسية حديثة مزودة بأحدث التقنيات لضمان تقديم تجارب تدريبية تفاعلية عالية الجودة.

المعايير التدريبية وبرامج المايتلان

يستند المركز في مناهجه إلى المعايير التي تقوم عليها تجربة العملاء الحائزة جوائز عالمية على متن طائرات طيران الإمارات، مما يسمح للمؤسسات بتطبيق ممارسات ضيافة راقية وشخصية على نطاق واسع. تشمل البرامج المستوحاة من مبادئ الضيافة المطبقة في المطاعم الحائزة نجوم ميشلان بروتوكولات تناول الطعام الراقي، وتعليم أساليب التفاعل مع الضيوف، وآداب الخدمة الدقيقة، ومهارات القيادة في مجال تجربة العملاء. منذ بدء تقديم برامجه للجهات الخارجية، استقبل المركز عدداً من المؤسسات الرائدة، والتي ضمت جهات حكومية وجامعات مرموقة وشركات إقليمية كبرى تسعى جميعها إلى تعزيز ثقافة الضيافة لدى موظفيها.

موقف الإدارة والرؤية الاستراتيجية

أكد توماس ناي، نائب رئيس أول دائرة الخدمات في طيران الإمارات، أن الشركة تواصل استثماراتها في تطوير منظومة الضيافة باعتبارها عنصراً أساسياً في تجربة العميل وميزة تنافسية حيوية. وأشار إلى أن عقوداً من الخبرة تم بناؤها من خلال الجمع بين التدريب المستمر والابتكار والفهم العميق لتوقعات العملاء، مما أتاح تقديم تجربة متسقة لملايين المسافرين حول العالم. وأوضح أن فتح أبواب المركز أمام المؤسسات في الإمارات يوسع نطاق الاستفادة من هذه الخبرات، ويساهم في رفع معايير الخدمة لدعم مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في القطاع.

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تجارب تفاعلية وبرامج مخصصة للمؤسسات

تمتد البرامج التدريبية المتوفرة في المركز من يوم واحد إلى خمسة أيام، وتتميز بقابليتها للتخصيص التام وفقاً لاحتياجات كل مؤسسة. تشمل الورشة الأساسية "التميز في الضيافة" التي تحلل الفجوات التدريبية وتقدم تمارين عملية، كما يوفر "برنامج تجربة تناول الطعام من فئة 7 نجوم" تعريفاً بتقنيات الطهي المتقدمة وتحليل النكهات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز تجارب بناء فرق العمل المرتبطة بأعمال المطبخ، وجلسات للمؤتمرات والقيادة الفكرية بمشاركة قيادات الناقلة، وجولات خلف الكواليس تشمل أجهزة محاكاة الطائرات والمرافق التدريبية.

التعاون الدولي والاستدامة التعليمية

يمثل هذا المركز جزءاً من استثمارات طيران الإمارات المستمرة في ابتكار الخدمات والتدريب، حيث تعاونت مع "كلية لوزان لإدارة الضيافة" في سويسرا عام 2020 لتطوير استراتيجية متقدمة للضيافة. يمكن للمؤسسات حجز هذه البرامج عبر البريد الإلكتروني المخصص، واختيار الوحدات التي تناسب أهدافها، مع إمكانية تعزيز الجولات بخيارات للضيافة والتصوير الاحترافي لضمان أقصى فائدة تدريبية.