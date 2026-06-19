طيران الإمارات يضيف 4 رحلات أسبوعياً بين دبي وأكرا من 12 يوليو 2026 ليرتفع الإجمالي إلى 11 رحلة وتعزيز الربط والشحن عبر دبي11 أسبوعياً.. رحلات الناقلة إلى غانا أعلن طيران الإمارات عن تعزيز عملياته في غانا بإضافة أربع رحلات جديدة أسبوعياً بين دبي وأكرا اعتباراً من 12 يوليو/ تموز 2026، في خطوة تؤكد التزامها الطويل الأمد بالسوق الغانية، ودعمها للطلب المتنامي على السفر وتعزيز الربط الجوي مع مختلف أنحاء العالم.

طيران الإمارات تضيف 4 رحلات أسبوعياً بين دبي وأكرا من 12 يوليو 2026 ليرتفع الإجمالي إلى 11 رحلة وتعزيز الربط والشحن عبر دبي11 أسبوعياً.. رحلات الناقلة إلى غانا أعلن طيران الإمارات عن تعزيز عملياته في غانا ب إضافة أربع رحلات جديدة أسبوعياً بين دبي وأكرا اعتباراً من 12 يوليو/ تموز 2026، في خطوة تؤكد التزامها الطويل الأمد بالسوق الغانية، ودعمها للطلب المتنامي على السفر وتعزيز الربط الجوي مع مختلف أنحاء العالم.

وستُضاف الرحلات الجديدة إلى الخدمة اليومية الحالية التي تشغلها الناقلة، استجابة للنمو المستمر في الطلب على السفر من أكرا وإليها، والتي تشهد معدلات إشغال مرتفعة على مدار العام. واعتباراً من 12 يوليو، ستغادر الرحلة «إي كيه 789» من دبي الساعة 03:30 صباحاً، لتصل إلى أكرا الساعة 07:40 صباحاً، فيما تغادر رحلة العودة «إي كيه 790» الساعة 10:25 صباحاً، لتصل إلى دبي الساعة 10:40 مساءً، أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وستُشغَّل هذه الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER.

(جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وأكرا). وتتماشى مواعيد الرحلات الجديدة مع خيارات رحلات الربط للمسافرين من أكرا إلى مجموعة من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية حول العالم، بما في ذلك بكين وسيؤول وسيدني وبيرث ومومباي وسنغافورة ونيويورك وجدة. كما ستوفر الخدمة الجديدة خيارات أكثر ملاءمة للمسافرين القادمين إلى أكرا عبر دبي من مدن رئيسية مثل دلهي وبوسطن ولوس أنجلوس، إضافة إلى العديد من الوجهات في ألمانيا والمملكة المتحدة.

تتوفر الحجوزات الآن عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران الإمارات، أو مكاتب مبيعاتها، إلى جانب وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت. قال سالم المناع، مدير طيران الإمارات في غانا: على مدى أكثر من عقدين، تفخر طيران الإمارات بدورها في ربط غانا بالعالم. ويعكس إطلاق هذه الرحلات الإضافية ثقتنا المستمرة بالسوق الغانية والتزامنا بدعم احتياجاتها المتنامية في مجال السفر.

وإلى جانب توفير مزيد من المرونة والخيارات لعملائنا، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الروابط التجارية والسياحية والاستثمارية بين غانا والأسواق الرئيسية ضمن شبكتنا العالمية، كما ستدعم النمو المتواصل لقطاع الطيران في البلاد. ومن خلال دبي، سيتمكن المسافرون من الوصول بسهولة إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم، فيما ستتاح للزوار من مختلف الدول فرص أكبر لاكتشاف ما تزخر به غانا من مقومات وتجارب مميزة.

مع تشغيل الرحلات الإضافية، سترفع طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى غانا إلى 11 رحلة أسبوعياً، جميعها بطائرات البوينج 777-300ER العريضة البدن، التي توفر 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ بالكامل في درجة الأعمال، و304 مقاعد رحبة في الدرجة السياحية. وسيستفيد المسافرون من غانا وإليها من الخدمات الحائزة جوائز عالمية، التي تقدمها طيران الإمارات على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك قوائم الطعام المستوحاة من نكهات المنطقة، والمشروبات المجانية، ونظام الترفيه الجوي ice الذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب بأكثر من 40 لغة، تشمل الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية، إلى جانب مجموعة من المحتوى الغاني.

وإلى جانب خدمات نقل الركاب، ستسهم الرحلات الإضافية في تعزيز حركة الشحن الجوي من أكرا وإليها، وعبر دبي من خلال الإمارات للشحن الجوي





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طيران الإمارات دبي وأكرا رحلات الناقلة إلى غانا إضافة أربع رحلات جديدة أسبوعياً تزامن مع خيارات رحلات الربط مرونة والخيارات لعملائنا تعزيز الروابط التجارية والسياحية والاستثمارية دعم احتياجاتها المتنامية في مجال السفر توفير مزيد من المرونة والخيارات لعملائنا تسهم هذه الخطوة في تعزيز الروابط التجارية والس تدعم النمو المتواصل لقطاع الطيران في البلاد تساهم في تعزيز حركة الشحن الجوي من أكرا وإليها

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