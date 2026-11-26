أعرب طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية عن ارتياحهم لمستوى أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية التي جاءت مباشرة، مع تأكيد اعتيادهم على الكتابة الإلكترونية وتطلعهم لامتحان الكيمياء المقبل.

شعر طلبة الصف الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم بالارتياح والسعادة بعد إنهاء اختبار اللغة الإنجليزية في نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027، حيث جاءت الأسئلة مباشرة وسهلة مما أتاح لهم فرصة لإظهار كفاءاتهم بوضوح، وقد تم عقد هذه الاختبارات في المدارس الحكومية أمس، في خطوة من وزارة التربية والتعليم لتقييم مدى استيعاب المنهج الدراسي للطلاب في المرحلة الثانوية من خلال منهجية حديثة تعتمد بشكل كبير على المهارات التطبيقية والكتابية.

تأكيد كفاءة الكتابة الإلكترونية في الامتحانات

أكد طلاب الصف الثاني عشر أنهم اعتادوا بشكل كامل على كتابة الموضوعات التعبيرية باستخدام أجهزة الحاسوب، وهو ما ساهم بشكل كبير في تسهيل تعاملهم مع الجزء الكتابي من الاختبار، حيث لم تعد الكتابة الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لهم بعد تكرار هذه الآلية مرات عديدة، مما مكنهم من تنظيم أفكارهم بدقة وصياغة الموضوعات بشكل متقن قبل الانتهاء من تسليم الاختبار، مما انعكس إيجاباً على مستوى تركيزهم وأدائهم العام.

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جدولة فترات التوقف بين الامتحانات

تبدأ، اليوم الجمعة، فترة توقف عن الاختبارات تمتد لمدة 10 أيام للطلبة الذين أنهوا المرحلة الأولى من اختباراتهم أمس، بينما يحظى الطلبة الذين يؤدون امتحان الكيمياء اليوم بفترة توقف أقصر تمتد لمدة 9 أيام اعتباراً من غدٍ السبت، على أن تستأنف الاختبارات رسمياً يوم الاثنين الموافق للسابع من ديسمبر المقبل، وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتي تستهدف تنظيم العملية التعليمية وتقليل الضغوط النفسية على الطلاب بين كل مادة وأخرى.

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رسائل توعوية وإدارية لضمان سير الامتحانات

كثفت المدارس الحكومية من رسائلها التوعوية والتنظيمية والتحفيزية الموجهة إلى الطلبة لضمان انتظام سير الاختبارات وتعزيز جاهزيتهم النفسية والأكاديمية، وشملت التعليمات الصارمة الموجهة إلى الطلبة اشتراط إحضار بطاقة الهوية الإماراتية لدخول اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى منع إحضار الهواتف المتحركة أو الساعات الذكية أو أي أجهزة غير مصرح باستخدامها داخل لجان الامتحانات، مع دعوة إدارات المدارس للالتزام بالجلوس في المقاعد المخصصة واتباع تعليمات المراقبين بدقة.

أهمية الجاهزية النفسية والتحضير للمواد العلمية

شكلت فترة التوقف فرصة للطلبة لإعادة تنظيم خطط المراجعة واستكمال استعداداتهم للمواد الدراسية المتبقية، خصوصاً المواد العلمية التي تتطلب مزيداً من التدريب على حل المسائل والتطبيقات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الراحة والاستذكار والاستمتاع بأجواء الاحتفالات بالعيد الوطني لدولة الإمارات مع أسرهم، حيث وجهت إدارات مدرسية رسائل تحفيزية أكدت خلالها أن الاختبارات فرصة لإظهار ثمرة جهودهم وليست مقياساً لقيمتهم الحقيقية، مع دعوتهم للمذاكرة بهدوء ومنح أنفسهم قسطاً كافياً من النوم والراحة.