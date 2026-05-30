طلاب صينيون يصنعون أكبر طائرة ورقية بالتحكم عن بعد في العالم

نجح فريق من طلاب مدرسة شنتشن تشيلي المتوسطة في صنع واختبار طائرة ورقية عملاقة تعمل بالتحكم عن بعد، تعد الأكبر من نوعها عالمياً، حيث يبلغ طول جناحيها 6.06 أمتار وطول جسمها 5.06 أمتار، وحلقت لمدة 15 دقيقة.

في إنجاز هندسي لافت، تمكن فريق من طلاب مدرسة شنتشن تشيلي المتوسطة في الصين من صناعة واختبار طائرة ورقية عملاقة تعمل بال تحكم عن بعد ، والتي تُعد الأكبر من نوعها عالمياً في فئة الطائرات الورقية الموجهة.

استغرق بناء هذا المشروع الطموح ستة أشهر من العمل المتواصل، حيث اعتمد الطلاب على مبادئ الطائرات الورقية التقليدية مع دمجها بتقنيات هندسية حديثة لإنشاء نموذج ضخم ومستقر قادر على التحليق لمسافات جوية معقولة. وقال تشو جونجي، الطالب في الصف الأول والمصمم الرئيسي وقائد المشروع وطيار الطائرة، إن الطائرة تمتلك جناحين بطول 6.06 متر وطول جسم يبلغ 5.06 متر، وتمكنت من التحليق لمدة 15 دقيقة قبل أن تهبط بسلام في اختبار أجري مطلع الشهر الجاري.

وأضاف: الهدف من المشروع كان تطبيق مبادئ الطائرات الورقية التقليدية مع تقنيات هندسية حديثة لبناء نموذج كبير ومستقر، حيث أردنا استخدام المبادئ الأساسية للطائرات الورقية مع التكنولوجيا الهندسية لإنشاء نموذج ضخم ومستقر. وتابع: اعتمدنا في صناعتها على ألواح رغوية خفيفة مدعمة بألياف الكربون لتحقيق التوازن بين الخفة والمتانة، بعد التخلي عن فكرة تكبير نموذج تقليدي.

وأوضح زو جويون، المشرف على المشروع، أن التحدي الأبرز تمثل في الحجم الكبير للطائرة، حيث أن أي تغيير طفيف في زوايا الأجنحة أو مركز الثقل كان سينعكس مباشرة على استقرار الطائرة أثناء الطيران. وأشار إلى أن الفريق استفاد من خبراته السابقة بعد فوزه في أكتوبر الماضي ببطولة ضمن تحدي الصين الدولي لتصميم الطائرات، مما شجعهم على خوض هذا التحدي الأكبر.

وأضاف المشرف أن الطائرة صُممت باستخدام مواد خفيفة الوزن لكنها قوية، مثل ألواح الرغوة المدعمة بألياف الكربون، مما سمح بتحقيق أداء ممتاز من حيث الخفة والقدرة على التحمل. ويعكس هذا الإنجاز قدرة الطلاب على تطبيق المعرفة النظرية في مجالات الهندسة والفيزياء لتحقيق نتائج عملية مذهلة. فقد تطلب المشروع تخطيطاً دقيقاً وتصميماً محكماً واختبارات متعددة للتأكد من استقرار الطائرة وقدرتها على التحليق لمسافات طويلة.

ويأمل الفريق أن يلهم هذا المشروع طلاباً آخرين لاستكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأن يسهم في تعزيز الابتكار بين الشباب الصيني. وبهذا الإنجاز، أثبت هؤلاء الطلاب أن الإبداع والعمل الجماعي يمكن أن يحققا المستحيل، حتى بمواد بسيطة مثل الورق والرغوة. وقد حظيت الطائرة الورقية العملاقة باهتمام واسع في وسائل الإعلام الصينية والعالمية، حيث اعتبرت مثالاً على كيفية دمج التقاليد مع الحداثة.

فمن ناحية، تستند الطائرة إلى فكرة الطائرات الورقية التي تعود لقرون، ومن ناحية أخرى، تستخدم تقنيات التحكم عن بعد والمواد المركبة الحديثة. هذا المزيج جعل المشروع فريداً من نوعه وأظهر إمكانات كبيرة للطلاب في مجال الهندسة الجوية. ويخطط الفريق الآن لتطوير نماذج أكبر وأكثر تعقيداً، مع إمكانية إضافة كاميرات أو أجهزة استشعار لزيادة وظائف الطائرة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طائرة ورقية تحكم عن بعد طلاب صينيون هندسة رقم قياسي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العروبة 15 من 15 في القمة والظفرة يهزم مسافي ويحتل وصافة «الهواة»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،وم

Read more »

مفاجآت «الهواة» مستمرة.. والعروبة 15 من 15 موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،وم

Read more »

«بيئة أبوظبي» تُعلن بدء موسم الرعي في الإمارة من 15 مايو إلى 15 أكتوبرأعلنت هيئة البيئة – أبوظبي بدء موسم الرعي 2024 في الإمارة...

Read more »

'الموارد البشرية والتوطين': تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2024موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

تطبيق 'حظر العمل وقت الظهيرة' يبدأ من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبلينتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »

«حظر العمل وقت الظهيرة» في الأماكن المكشوفة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبلتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »