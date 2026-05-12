طفرة استثمارية كبرى في سوق الشارقة العقاري: تداولات بقيمة 3.5 مليار درهم خلال أبريل 2026

تقرير مفصل يستعرض الأداء القوي للقطاع العقاري في إمارة الشارقة لشهر أبريل 2026، مسلطاً الضوء على حجم التداولات التي بلغت 3.5 مليار درهم وتوزيع المعاملات في مختلف مناطق الإمارة.

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر أبريل من عام 2026 حالة من النشاط المكثف والنمو المستدام الذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري عن تحقيق حجم تداولات إجمالي ضخم وصل إلى 3.5 مليار درهم إماراتي.

هذا الرقم القياسي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تنفيذ 15,669 معاملة عقارية متنوعة شملت مختلف أنحاء الإمارة، مما يؤكد الثقة المتزايدة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون للسوق العقاري في الشارقة. وقد بلغت المساحة الإجمالية للعقارات التي تم تداولها في عمليات البيع نحو 13 مليون قدم مربع، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً على استقرار السوق وقدرته العالية على استيعاب تدفقات مالية كبيرة في مختلف القطاعات.

إن هذا الاستقرار الملحوظ مدفوع بتضافر مجموعة من العوامل التكاملية، وعلى رأسها السياسات الحكومية المرنة والتشريعات القانونية المحدثة التي تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية شفافة ومستقرة، مما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع طويلة الأمد تضمن لهم عوائد مجزية واستقراراً مالياً مستداماً. كما أن التوسع العمراني المدروس والمشاريع التنموية الكبرى التي تتبناها الإمارة ساهمت بشكل فعال في تعزيز جاذبية المناطق السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء، مما جعل الشارقة وجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.

وبالتعمق في التفاصيل الإحصائية والتحليلية للمعاملات المنجزة، نجد تنوعاً ملحوظاً في طبيعة الإجراءات العقارية، حيث استحوذت معاملات سندات الملكية على الحصة الأكبر من إجمالي النشاط بنسبة بلغت 55.6%، بواقع 8,710 معاملة، وهو ما يعكس توجهاً قوياً نحو التملك النهائي والاستقرار في العقارات. تلت ذلك معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك التي بلغت 5,291 معاملة بنسبة 33.8%، مما يشير إلى حركة نشطة في عمليات التدقيق والاستعلام العقاري قبل اتخاذ قرارات الشراء.

أما العقود المبدئية فقد سجلت 936 معاملة بنسبة 6%، بينما سجلت معاملات الرهن 443 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 651 مليون درهم، وبنسبة بلغت 2.8%، وهو مؤشر حيوي على دور المؤسسات التمويلية والبنوك في تحريك عجلة السوق وتوفير السيولة اللازمة للمشترين. كما شهد الشهر تنفيذ 289 معاملة تثمين بنسبة 1.8%. ومن الجدير بالذكر أن هذه العمليات الواسعة توزعت على 115 منطقة جغرافية مختلفة، مما يدل على شمولية النمو العقاري وعدم تمركزه في منطقة واحدة.

وقد شملت هذه التداولات أنواعاً مختلفة من الأصول، حيث تم تداول 1,537 أرض فضاء، و790 وحدة مفرزة، إضافة إلى 348 معاملة للأراضي المبنية، مما يظهر تنوع المحفظة العقارية المتداولة بين الأراضي الخام المخصصة للتطوير والوحدات الجاهزة للسكن أو الاستثمار. أما على صعيد الصفقات الكبرى والمناطق الأكثر جذباً لرؤوس الأموال، فقد برزت منطقة الصناعية رقم 4 كواحدة من أهم النقاط الاستثمارية في الإمارة، حيث شهدت تسجيل أعلى صفقة بيع لأرض مبنية بقيمة وصلت إلى 30 مليون درهم.

وفي سياق متصل، سجلت منطقة المجاز 1 أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر بقيمة ضخمة بلغت 153 مليون درهم، مما يعكس القيمة الرأسمالية العالية والعائد المرتفع للعقارات في هذه المنطقة الحيوية. وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لمعاملات البيع التي بلغ مجموعها 2,675 معاملة، نجد أن مدينة الشارقة كانت القلب النابض لهذا النشاط بتسجيل 2,004 معاملات، وتصدرت منطقة مويلح التجارية القائمة من حيث عدد المعاملات بـ 447 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 238 معاملة، ثم روضة السدر والسحمة.

ولم يقتصر التميز على عدد المعاملات بل امتد إلى القيمة النقدية المتداولة، حيث تربع حي مويلح التجاري على القمة بتداولات بلغت 448.5 مليون درهم، تلاه المنحز والصجعة الصناعية وتلال. ولم تكن المنطقة الوسطى بمنأى عن هذا الازدهار، حيث سجلت 613 معاملة بيع، كانت منطقة البليدة هي النجم الساطع فيها بـ 366 معاملة وقيمة تداول بلغت 176.4 مليون درهم.

أما المنطقة الشرقية التي تضم كلباء وخورفكان ودبا الحصن، فقد شهدت 58 معاملة بيع، تصدرتها منطقة المديفي بـ 20 معاملة وقيمة تداول بلغت 29.9 مليون درهم، مما يؤكد أن النهضة العمرانية والاستثمارية في الشارقة تشمل كافة أركان الإمارة ومناطقها المختلفة دون استثناء





