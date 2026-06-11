طفرة عقارية غير مسبوقة في دبي: تحليل يكشف عن مكاسب ضخمة للمستثمرين في مرحلة ما بعد الجائحة

يسلط تحليل حديث من منصة بيوت الضوء على القفزات السعرية الكبيرة في سوق عقارات دبي، حيث حققت بعض المناطق نمواً تجاوز 150% منذ مايو 2021، مؤكداً على مرونة السوق وقدرته العالية على التعافي والنمو.

أظهرت نتائج تحليل معمق وشامل أجرته المنصة العقارية الرائدة بيوت أن سوق العقارات في إمارة دبي قد كشف عن قدرات استثنائية في التعافي وإعادة التوازن والنمو المستدام، وهو ما تجلى بوضوح في المكاسب المالية الكبيرة التي حققها المستثمرون والمشترون الذين اتخذوا قراراتهم بدخول السوق خلال فترة التعافي التي تلت جائحة كوفيد 19.

ويوضح التحليل الذي استعرض متوسط أسعار البيع المعلنة في عدد من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في الإمارة، أن هناك فجوة إيجابية شاسعة بين الأسعار التي كانت سائدة في مايو 2021، حين كان العالم لا يزال يصارع تداعيات الجائحة، وبين الأسعار المسجلة في أبريل 2026 وفقاً لمؤشر الأسعار الخاص بالمنصة. وتكشف البيانات أن الأسعار في أبرز مناطق دبي شهدت ارتفاعات قياسية تراوحت ما بين 41% و153%، وهو ما يبرهن على القيمة المضافة الضخمة التي تحققت للمشترين الذين امتلكوا الرؤية الاستثمارية للدخول في السوق في توقيت اتسم بالحذر والترقب.

وبالنظر إلى التفاصيل الدقيقة للمناطق الأكثر نمواً، فقد تصدرت جزر جميرا القائمة بأعلى نسبة زيادة سعرية، حيث قفز متوسط سعر القدم المربعة من 1523 درهماً في مايو 2021 ليصل إلى 3844 درهماً في أبريل 2026، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بلغت 153%. ولم تكن عقارات جميرا للجولف بعيدة عن هذا الصعود القوي، إذ ارتفعت الأسعار فيها من 1174 درهماً إلى 2567 درهماً للقدم المربعة، محققة نمواً بنسبة 119%.

كما سجلت منطقة أبراج بحيرات جميرا أداءً قوياً للغاية بزيادة بلغت 115%، ليرتفع السعر من 943 درهماً إلى 2021 درهماً للقدم المربعة. هذا الزخم لم يقتصر فقط على الشقق الفاخرة، بل امتد ليشمل مجتمعات الفلل والمناطق المخصصة للعائلات التي شهدت طلباً متزايداً على السكن المتكامل، حيث سجلت منطقة السهول ارتفاعاً بنسبة 110%، والينابيع بنسبة 109%، بينما حققت جميرا بارك نمواً بنسبة 106%، ليرتفع السعر من 1076 إلى 2214 درهماً للقدم المربعة، في حين سجلت المرابع العربية نمواً لافتاً بنسبة 95%، مما يؤكد تحول التفضيلات السكنية نحو المجتمعات التي توفر جودة حياة عالية وخدمات متكاملة.

وفي سياق متصل، امتدت موجة الارتفاعات لتشمل المناطق الاستراتيجية والواعدة التي ترتبط بمشاريع البنية التحتية المستقبلية، حيث سجلت منطقة دبي الجنوب ارتفاعاً بنسبة 92%، مما يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية طويلة المدى لتطوير المناطق المحيطة بالمطارات والمراكز اللوجستية. كما شهدت دبي هيلز استيت نمواً بنسبة 87%، فيما سجلت قرية جميرا الدائرية زيادة بنسبة 84%، ليرتفع متوسط السعر من 827 إلى 1521 درهماً للقدم المربعة.

أما على صعيد الوجهات الأكثر شهرة وفخامة عالمياً، فقد حافظت نخلة جميرا على جاذبيتها بزيادة بلغت 83%، تلاها الخليج التجاري بنمو قدره 78%، ودبي مارينا بنسبة 67%، ووسط مدينة دبي بنسبة 64%، وهو ما يشير إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة في قلب المدينة لا يزال قوياً ومستقراً رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية. من جانبها، أشارت فيبا أحمد، نائبة رئيس المبيعات في بيوت، إلى أن المشهد العقاري في مايو 2021 كان يتسم بنوع من التحفظ نتيجة حالة عدم اليقين التي فرضتها الجائحة، إلا أن أولئك الذين استندوا في قراراتهم إلى البيانات الأساسية والتحليلات الدقيقة تمكنوا من اقتناص فرص ذهبية حققت لهم عوائد مجزية.

وأكدت أن الوضع الحالي للسوق يختلف عما كان عليه سابقاً، لكن الدرس المستفاد يظل ثابتاً، وهو أن فترات التقلبات وعدم الاستقرار قد تكون هي البوابة الحقيقية لتحقيق مكاسب رأسمالية كبرى للمستثمرين الذين يتجنبون الانفعالات العاطفية ويعتمدون على أدوات تحليل السوق لفهم القيمة الحقيقية للعقارات. واختتمت بالتأكيد على أن سوق دبي العقاري أثبت مراراً وتكراراً قدرته على امتصاص الصدمات وإعادة التوازن والعودة إلى مسار النمو القوي، مما يجعله واحداً من أكثر الأسواق العقارية ديناميكية وجذباً للاستثمارات العالمية في الوقت الراهن





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