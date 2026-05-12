طارق لامبتي يواجه تحدياً صعباً في إيطاليا بعد إصابات متكررة

تجربة الغاني طارق لامبتي مع فيورنتينا الإيطالي تبدو مؤلمة بعد أن انتهت رحلته سريعاً بفسخ عقده عقب مشاركته لمدة 25 دقيقة فقط، بسبب إصابة قاسية بقطع في الرباط الصليبي. وأعلن نادي فيورنتينا فسخ عقده مع لامبتي بالتراضي، على الرغم من أن عقده كان يمتد لثلاثة مواسم مع الفريق الإيطالي. ونشأ لامبتي في أكاديمية تشيلسي منذ سن الثامنة، حيث كان أحد أبرز المواهب التي ظهرت خلال فترة المدرب فرانك لامبارد، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول أمام أرسنال عام 2019. ورغم بداياته الواعدة غادر اللاعب الغاني النادي اللندني إلى برايتون بحثاً عن فرصة أكبر، قبل أن تتحول الإصابات إلى العدو الأكبر في مسيرته.

تحولت تجربة الغاني طارق لامبتي مع فيورنتينا الإيطالي إلى واحدة من أكثر القصص المؤلمة في الموسم الكروي الحالي، بعدما انتهت رحلته سريعاً بفسخ عقده عقب مشاركته لمدة 25 دقيقة فقط، بسبب إصابة قاسية ب قطع في الرباط الصليبي .

وأعلن نادي فيورنتينا فسخ عقده مع لامبتي بالتراضي، على الرغم من أن عقده كان يمتد لثلاثة مواسم مع الفريق الإيطالي، إذ كان الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عاماً انضم إلى فيورنتينا الصيف الماضي قادماً من برايتون الإنجليزي مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني، وسط آمال كبيرة باستعادة بريقه بعد معاناة مع عدة إصابات، لكن الحظ العاثر واصل مطاردته بطريقة قاسية. ونشأ لامبتي في أكاديمية تشيلسي منذ سن الثامنة، حيث كان أحد أبرز المواهب التي ظهرت خلال فترة المدرب فرانك لامبارد، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول أمام أرسنال عام 2019.

ورغم بداياته الواعدة غادر اللاعب الغاني النادي اللندني إلى برايتون بحثاً عن فرصة أكبر، قبل أن تتحول الإصابات إلى العدو الأكبر في مسيرته. وتواصلت معاناة اللاعب بعد رحيله إلى إيطاليا، حيث لم تستمر أحلامه طويلاً، وخلال ظهوره الأول بقميص فيورنتينا أمام نابولي تعرض لإصابة بعد أربع دقائق فقط من دخوله بديلاً، وبعد أسابيع قليلة، وفي أول مشاركة أساسية له أمام فريق كومو، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد 21 دقيقة، لينتهي مشواره في إيطاليا عند مشاركة إجمالية لـ 25 دقيقة فقط





