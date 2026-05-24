طارق أحمد يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بعد 20 عاماً في الملاعب

طارق أحمد، لاعب وسط يونايتد إف سي، أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة امتدت على مدار 20 عاماً، خلال نقلها بين سبعة أندية، ومثالته للمنتخب الوطني. كان قرار الاعتزال لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد تفكير طويل، مشيراً إلى أنه كان واضحاً وصريحاً مع إدارة يونايتد إف سي منذ أول اجتماع معه قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال أحمد، في تصريحات لـ"البيان": "38 عاماً". كان قرار الاعتزال لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد تفكير طويل، مشيراً إلى أنه كان واضحاً وصريحاً مع إدارة يونايتد إف سي منذ أول اجتماع معه قبل انطلاق الموسم الحالي. وأضاف: "أنا كنت مقرراً منذ بداية الموسم بنسبة 90% أن يكون هذا الأخير، لأنني كنت أشعر أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الرحلة الطويلة.





