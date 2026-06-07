طائرة بومباردييه غلوبال 8000 تحطم الرقم القياسي لسرعة عبور الأطلسي

سجلت طائرة غلوبال 8000 رقماً قياسياً جديداً بقطع المسافة بين مونتريال ونيس في ست ساعات فقط، مؤكدةً مكانتها كأسرع طائرة رجال أعمال في العالم.

أعلنت شركة بومباردييه الكندية، في الخامس من يونيو الحالي، أن طائرتها النفاثة من طراز غلوبال 8000 ، المصنفة كأسرع طائرة رجال أعمال في العالم، سجلت أول رقم قياسي لها في ال سرعة بعد أن قطعت رحلة عابرة للمحيط الأطلسي من مدينة مونتريال الكندية إلى نيس الفرنسية في ما يزيد قليلاً على ست ساعات فقط.

يُعتبر هذا التوقيت استثنائياً مقارنة بالوقت المعتاد لهذه الرحلة الذي يتراوح بين سبع إلى ثماني ساعات، مما يعزز مكانة الطائرة كمنافس قوي في سوق الطيران الخاص. كانت الطائرة تقل ركاباً متوجهين لحضور سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1، حيث أنجزت مهمتها القياسية بفضل تقنياتها المتطورة. تصل سرعتها القصوى إلى 0.95 ماخ، وهو ما يعادل سرعة الصوت تقريباً، مع مدى طيران يبلغ 8000 ميل بحري دون الحاجة للتوقف.

وأوضح ستيفن ماكولو، نائب الرئيس التنفيذي للهندسة وتطوير المنتجات في بومباردييه، أن هذا الإنجاز يثبت تفوق الطائرة على جميع الصعد ويضعها في فئة خاصة بها تجمع بين السرعة الفائقة والفخامة المطلقة. كما أشار إلى أن تصميم جناحها المتطور يمنحها مرونة عالية تماثل الطائرات النفاثة الخفيفة، ما يسمح لها بالهبوط والإقلاع في مطارات أصغر بنسبة 30% مقارنة بأقرب منافسيها.

إلى جانب الأداء الميكانيكي المذهل، صُممت مقصورة الطائرة ببيئة تكنولوجية متطورة تهدف إلى تقليل الإجهاد الفسيولوجي والإرهاق الناتج عن السفر الطويل وعبر المناطق الزمنية. تتميز الطائرة بأدنى ارتفاع ضغط داخلي للمقصورة في قطاع طيران رجال الأعمال، مما يقلل من تأثير تغيرات الضغط على الركاب. كما تضم أربع مساحات معيشة منفصلة، ومطبخاً متكاملاً، وخيارات اتصال متطورة، ومقاعد مريحة قابلة للتحويل إلى أسرة، لمساعدة المسافرين على العمل والراحة بسلاسة خلال الرحلات الطويلة.

وتأتي هذه المزايا لتجعل من غلوبال 8000 خياراً مثالياً لرجال الأعمال الذين يبحثون عن الجمع بين السرعة والرفاهية في رحلاتهم الجوية





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بومباردييه غلوبال 8000 رقم قياسي طائرة رجال أعمال سرعة

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