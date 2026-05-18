طائرة 'إم في هونديوس' المتضررة تتجه من ميناء غراناديلا دي أبونا، تينيريفي، إسبانيا، وسط مخاوف حول احتمال نقل العدوى بعد النزول

بعد وفاة ثلاثة ركاب جراء إصابتهم بفيروس هانتا النادر، تحظى سفينة الرحلات البحرية 'إم في هونديوس' بحضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. تم تصميمها لتزور الزوار الاعتيادية، لكنها تركت بالفعل بصمة وأثار القلق حول تفشي عدوى فيروس هانتاầy.

سفينة الرحلات البحرية 'إم في هونديوس' المتضررة من تفشي فيروس هانتا تغادر ميناء غراناديلا دي أبونا، تينيريفي، إسبانيا، مع بقائها على طرازها بعد وفاة ثلاثة ركاب جراء إصابتهم ب فيروس هانتا النادر .

منظمة الصحة العالمية تعلن بقائها على تقييمها لتفشي الفيروس باعتباره منخفضاً في خطورته عالمياً، مع اقتراب سفينة هولندا تزنونها الزوار الاعتيادية من سواحلها. على الرغم من احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقاله بعد النزول وتنفيذ تدابير المراقبة.

يتوقع مسؤولون أن ترسو سفينة 'إم في هونديوس' في ميناء روتردام الهولندي بين الساعة العاشرة صباحاً (08,00 ت غ) ومنتصف نهار الاثنين قبل إنزال الركاب ال27 المتبقين على متنها، بينهم 25 من أفراد الطاقم و2 من الطاقم الطبي





