ضمانة القابضة: استدامة التأمين الصحي في الإمارات تتطلب وقاية ورقمنة

يجدد الرئيس التنفيذي لضمانة القابضة جورج شدياق التأكيد على ضرورة التحول نحو الرعاية الوقائية ونماذج الدفع القائم على القيمة لضمان استدامة النظام الصحي بالإمارات.

يشهد قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً خلال العقدين الماضيين، حيث تطورت الأطر التنظيمية بشكل كبير واتسعت رقعة التغطية لتشمل مختلف إمارات الدولة، مما عزز مكانة هذا القطاع كركيزة أساسية لجودة الحياة واستقرار بيئة الأعمال. مع اكتمال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات السبع مطلع عام 2025، تدخل الصناعة مرحلة جديدة تركز على تعزيز كفاءة الإنفاق وضمان استدامة التغطية الصحية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية المتزايد.

تطور القطاع والتغطية الإلزامية

يُعد استكمال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي محطة مفصلية في مسيرة تطور القطاع، التي انطلقت في أبوظبي قبل نحو عشرين عاماً، ثم امتدت إلى دبي عام 2014. وأشار جورج شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة "ضمانة القابضة"، إلى أن التأمين الصحي يستحوذ على حصة تقارب نصف إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين المحلية خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

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ويهدف هذا التوسع إلى تجاوز مجرد توسيع قاعدة المستفيدين، ليصل إلى مرحلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة التغطية في ظل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية. ويعتبر هذا التطور خطوة حاسمة نحو بناء منظومة صحية شاملة تدعم استقرار الأعمال وتمنح المواطنين والمقيمين شعوراً بالأمان الصحي الشامل، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من تنافسية الإمارات كوجهة عالمية رائدة.

التحديات المالية وإدارة المطالبات

يواجه القطاع تحدياً رئيسياً يتمثل في المحافظة على مكتسبات التغطية الصحية الموازاة مع احتواء الزيادة المطردة في تكلف الخدمات الطبية، حيث تشير تقديرات شركة "آون" إلى ارتفاع تكاليف المزايا الطبية للموظفين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 12.2 في المئة خلال عام 2027، وهي وتيرة تتجاوز معدلات التضخم التقليدية. ويؤكد شدياق أن شركات التأمين تلعب دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنفاق من خلال تحليل بيانات المطالبات بدقة، وتحديد الأمراض الأكثر استحواذاً على النفقات الطبية.

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وتكشف بيانات "سايكوهلث"، الذراع المتخصصة بالتأمين الصحي التابعة لـ"ضمانة"، عن تصدر ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول قائمة المطالبات بصورة مستمرة منذ سنوات طويلة. ويشدد المسؤول التنفيذي على ضرورة التركيز على الفحوص المنتظمة وبرامج متابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر، بهدف الحد من المضاعفات الخطيرة التي قد تستدعي علاجات مكلفة أو دخول المستشفيات، مما ينعكس إيجابياً على النتائج الصحية ويخفض النفقات على المدى الطويل.

تعزيز الشفافية وإدارة التكاليف

فيما يتعلق بإدارة المطالبات، أشار شدياق إلى أهمية تسريع إجراءات البت وتعزيز الشفافية الكاملة في التعامل مع العملاء. وقد حددت قواعد المطالبات التي بدأ تطبيقها في دبي في نوفمبر 2025 مهلة تصل إلى 45 يوماً للبت في المطالبة الأولى، مع إلزام شركات التأمين بتوضيح مبررات قراراتها بشكل واضح ومباشر، مما يعزز من ثقة المستهلك ويقلل من النزاعات القانونية المحتملة.

كما دعا أصحاب العمل إلى التعامل مع التأمين الصحي باعتباره استثماراً طويل الأجل في صحة الموظفين واستقرار الأعمال، وليس مجرد تكلفة سنوية يعاد التفاوض بشأنها عند كل تجديد. وأوضح أن استمرارية العلاقة بين صاحب العمل وشركة التأمين تتيح فهماً أعمق للاحتياجات الصحية، وتساعد على وضع ميزانيات أكثر دقة وتطوير برامج وقائية فعالة، بدلاً من التغييرات المتكررة التي تؤدي إلى تكرار إجراءات الموافقات وإعادة فتح الملفات الطبية.

نماذج الدفع القائم على القيمة

على مستوى مقدمي الرعاية الصحية، أكد شدياق أهمية الانتقال من نماذج الدفع مقابل حجم الخدمات والإجراءات إلى الدفع مقابل القيمة والنتائج العلاجية. ويشير إلى أن دبي تعتمد منذ عام 2020 نظام "مجموعات التشخيص ذات الصلة" لتسعير رعاية المرضى المنومين وفق مبالغ محددة ترتبط بالتشخيص والعلاج، بدلاً من احتساب تكلفة كل إجراء بصورة منفصلة، مما يشجع على الكفاءة والنتائج الأفضل.

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وختاماً، أكد أن استدامة منظومة التأمين الصحي تتطلب تخطيطاً مشتركاً بين شركات التأمين وأصحاب العمل والمستشفيات، مع تبادل البيانات بعد إخفاء هوية أصحابها، وتحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ووضع مؤشرات أداء مشتركة تقيس النتائج الصحية وكفاءة الإنفاق، بما يضمن استمرار التغطية الصحية بجودة عالية وتكلفة قابلة للاستدامة للأجيال القادمة.