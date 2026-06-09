ضغوط جديدة على شركات تصنيع محركات الطائرات التجارية

واجهت شركات تصنيع محركات الطائرات التجارية ضغوطا جديدة من رؤساء شركات الطيران، حيث تحذر هذه الشركات من أن مشكلات وقف طائرات عن العمل وارتفاع تكاليف الإصلاح قد تستمر لسنوات. ويرجع السبب جزئيا إلى شح المعروض من المحركات والطائرات، ويتوقع المسؤولون التنفيذيون استمرار القيود والعقبات. وقالت شركات طيران أخرى إنها تواجه مشكلات في المحركات التي تصنعها رولز رويس وجي.إي إيروسبيس لطائرات بوينج وإيرباص.

واجهت شركات تصنيع محركات الطائرات التجارية ضغوطا جديدة من رؤساء شركات الطيران ، حيث تحذر هذه الشركات من أن مشكلات وقف طائرات عن العمل وارتفاع تكاليف الإصلاح قد تستمر لسنوات.

وقال رؤساء شركات الطيران إن مشكلات المحركات لا تزال واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الصناعة على الرغم من ظهور بوادر تحسن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة لاتام برازيل إن هناك استياءا كبيرا، وطريقة قياس هذا الاستياء هي الطائرات التي أوقفت عن العمل اليوم. وبينما يشتكى المسؤولون التنفيذيون في شركات الطيران منذ فترة طويلة من مشكلات المحركات، كان من المتوقع أن تساعد التحسينات في سلاسل التوريد والإجراءات التي اتخذتها شركات مصنعة مثل برات اند ويتني التابعة لشركة آر. تي.

إكس في استمرار عمل أعداد أكبر من الطائرات. ولكن مع استمرار شح المعروض من المحركات والطائرات، يتوقع المسؤولون التنفيذيون استمرار القيود والعقبات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة التأجير أفولون إننا نشهد تحسنا تدريجيا على أساس سنوي، ولكن الأسطول العالمي ما زال محدودا جدا، لذا نتوقع أن تستمر الضغوط على السوق لمدة عامين آخرين على الأقل.

وتوقف تشغيل مئات من طائرات إيه320 نيو على مستوى العالم، ويرجع السبب جزئيا إلى الحاجة للانتظار لفترات طويلة لفحص المحركات وإصلاحها، وكذلك بعدما أثرت مشكلة في التصنيع لدى شركة برات على إنتاج محركات (جي. تي. إف) الموفرة للوقود. وقالت شركات طيران أخرى إنها تواجه مشكلات في المحركات التي تصنعها رولز رويس وجي.

إي إيروسبيس لطائرات بوينج وإيرباص. وأضافت شركات الطيران إنها تعمل على حل هذه المشكلات، وتنوي زيادة قدرات الإصلاح والإنتاج لمحركاتها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز إن أكبر عائق خلال السنوات الخمس المقبلة سيتمثل في نقص المحركات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ويست جيت إن المحركات الحديثة تتسبب في ارتفاع تكاليف الصيانة، مما يقلل أثر الوفورات في الوقود.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أزول إن بعض المحركات ليست متينة كما كان متوقعا في البداية، وبالتالي لا تدوم طويلا





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